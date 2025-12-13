رونمایی از کتاب «خه زێنه ی گۆرانی کوردی» در سقز

به گزارش کرد پرس، در آغاز این آیین، دکتر مهری پاکزاد، نویسنده و استاد دانشگاه از مهاباد، به معرفی ویژگی های کتاب پرداخت. او «خه زێنه ی گۆرانی کوردی» را اثری متنوع، آکادمیک و قابل اتکا توصیف کرد و به شاخصه هایی چون تنوع و تکثر آثار گردآوری شده، ساختارشناسی موسیقی و آهنگ ها، نگاه تخصصی در تحلیل آثار، بررسی نوع موسیقی و شعر، معرفی منابع و صاحبان آثار، ارائه فهرستی از مشهورترین قطعات موسیقایی کوردی، کدبندی آثار و بهره گیری از فناوری های نوین برای سهولت دسترسی مخاطبان اشاره کرد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه موسیقی بخشی جدایی ناپذیر از شناسنامه فرهنگی و هنری هر ملت است، افزود: گردآوری صداها و موسیقی ها با لهجه ها و جغرافیای متفاوت کوردی و تحقیق و پاسداشت آن ها با رویکردی علمی و آموزشی توسط فریدون عزیزی، صاحب اثر، کاری ماندگار در تاریخ هنر کوردستان به شمار می آید.

در ادامه مراسم، رامتیار صدیقی، فعال اقتصادی، با اشاره به نقش هنر در شناخت هویت، ایجاد نشاط اجتماعی و پیشرفت فردی، گفت: استاد فریدون عزیزی نقشی مهم در ارتقای روحیه هنری نوجوانان و جوانان کورد داشته است.

وی تعهد به مسئولیت اجتماعی و میل به پیشرفت را لازمه توسعه فرهنگی و اجتماعی دانست و از تأسیس یک انجمن مدنی در بانه برای حمایت از فعالیت های هنری خبر داد.

سپس رحیم لقمانی، شاعر و نویسنده سقزی، با اشاره به اینکه هه ڵپرکێ و موسیقی کوردی ریشه در آیین های کهن میترایی و تاریخ کوردستان دارند، اظهار کرد: این هنر با زندگی کوردها در تمام مناسبات درآمیخته و این پیوند ناگسستنی ادامه خواهد داشت.

او افزود موسیقی باید آگاهی بخش، شادی آور و رهایی بخش باشد تا در بطن جامعه تأثیرگذار واقع شود و موسیقی کوردی دارای همین ویژگی هاست. لقمانی در ادامه، کتاب «خه زێنه ی گۆرانی کوردی» را منبعی علمی، قابل اتکا و هنرمندانه در حوزه موسیقی کوردی توصیف کرد.

در بخش دیگری از برنامه، لقمان اله مرادی، نماینده انتشارات «پنجره» سقز، بر اهمیت آثار مکتوب در انتقال میراث علمی و فرهنگی گذشته و حال تأکید کرد و به نقش این انتشارات در تولید محتوا پرداخت.

او گفت: کتاب زیربنای توسعه فرهنگی و اندیشه ورزی جامعه است و باید برای نگارش و چاپ آثار فاخر کوردی تلاش بیشتری صورت گیرد.

ایوب نوبخت، دیگر سخنران مراسم، نیز با تأکید بر پیوند عمیق موسیقی با زندگی کوردها بیان کرد: موسیقی کوردی بازتاب دغدغه ها و صدای گذشتگان و در عین حال نویددهنده آرزوها و امیدهای آینده مردم است.

در ادامه این آیین فرهنگی، بخش اجرای موسیقی با حضور گروه ها و هنرمندان مختلف برگزار شد. گروه موسیقی شار به سرپرستی کمال میری، گروه موسیقی لقمان خداجو، گروه هنری فریور احمدی، گروه هنری هیوا ادیب، تک نوازی هیوا ادیب و تک نوازی کاویان خلیلی به صورت جداگانه به اجرای برنامه پرداختند. همچنین کلیپ یادمان دو هنرمند فقید، هژیر فاطمی و ایوب امین زاده، برای حاضران پخش شد.

در پایان مراسم، از چهره های شاخص و پیشکسوت موسیقی کوردی از جمله عزیز شاهرخ، محمد ناهید، سیدابراهیم سقزی، عثمان محمدی، مهدی حجت سادات، احمد اسلامی، رسول میرزاپور، اسماعیل شاهی، والا امینی، جعفر مینایی و ایوب نوبخت تقدیر به عمل آمد و سپس کتاب «خه زێنه ی گۆرانی کوردی» به طور رسمی رونمایی شد؛ اثری که به عنوان منبعی مستند و ماندگار، صدای گذشته و امید آینده موسیقی کوردی را در خود جای داده است.