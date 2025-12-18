پروژه تولید مرغ گوشتی دهکده در بوکان افتتاح شد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح زنجیره یکپارچه تولید گوشت «آروم گوهردانه» در روستای آغلیان بوکان اظهار کرد: همایش اینوا تنها یک رویداد مقطعی نبود، بلکه توانست نگاه و ذهنیت استان را نسبت به تعامل، همکاری و حمایت عملی از سرمایهگذاران در مسیر رونق اقتصادی و اشتغال تغییر دهد.
او افزود: تولید، منشأ توسعه هر منطقهای است و این موضوع طی ۱۰ سال گذشته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده که تحقق آن بدون سرمایهگذاری و جذب سرمایه امکانپذیر نیست.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات همزمان در حوزه زیرساختها گفت: در کنار جذب سرمایهگذار، تأمین زیرساختهای لازم از جمله آب، برق، گاز، راهآهن، فرودگاه و سایر خدمات پشتیبان نیز در دستور کار قرار دارد و بهصورت جدی پیگیری میشود.
رحمانی ادامه داد: با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان که از ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند، زمینه ایجاد درآمدهای جایگزین در کنار بخش کشاورزی و متناسب با شرایط منابع آبی فراهم شده که همایش اینوا نقش مهمی در این مسیر ایفا کرده است.
استاندار آذربایجانغربی گفت: سرمایهگذاریهای جذب شده در قالب همایش اینوا در استان به مرز ۲۰۰ همت رسیده و این روند در آینده نزدیک موجب شتابگیری توسعه همه جانبه استان میشود.
او با بیان اینکه ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی بهتنهایی میتواند موتور محرک رشد استان باشد، افزود: حوزههای گردشگری، صنعت، معدن و خدمات نیز بهصورت همزمان در سطح استان در حال توسعه و شکوفایی است.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ حمایت از کارآفرینان در جامعه گفت: نخبگان و سرمایهگذارانی که توانایی خلق شغل و ایجاد ارزش افزوده دارند باید مورد حمایت کامل دولت قرار گیرند و دستگاههای اجرایی با پیشگامی، موانع و مشکلات پیشروی آنان را برطرف کنند.
آیین افتتاح طرح توسعه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ "اروم گوهر دانه" در روستای آغلیان شهرستان بوکان امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در قالب رویداد اینوا برگزار شد.
این مجموعه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث میشود و میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده برای اتمام این طرح ۱/۵ همت بوده و برای ۱۵۰ نفر شغل مستقیم و ۹۰۰ نفر فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
این طرح با هدف تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ و با ظرفیت پرورش ۷۵۰ هزار قطعه مرغ زنده در حال اجرا بوده و پیشبینی میشود این واحد تولیدی پس از راه اندازی، سالانه ۶۵۰۰ تن مرغ زنده تولید کند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و ارتقای امنیت غذایی ایفا خواهد کرد.
نظر شما