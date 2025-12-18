به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه همه دستگاهها باید در قبال شرایط موجود مسئولیتپذیر باشند، افزود: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا، تأمین بهموقع نیاز مردم ضروری بوده و باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان بدون مشکل بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.
او همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان واحدهای تولیدی در مدیریت صحیح بازار نقش فعالتری ایفا کنند، خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای مناسب، نهتنها قادر است نیازهای خود در حوزه اقلام اساسی را تأمین کند، بلکه میتواند در تأمین این اقلام برای سایر استانها نیز نقشآفرین باشد.
استاندار آذربایجانغربی به فرارسیدن شب یلدا نیز اشاره کرده و افزود: اقلام مورد نیاز باید بهموقع تأمین و وارد استان شده و در بازار توزیع شود تا مردم با کمبود یا افزایش قیمت مواجه نشوند.
رحمانی همچنین با بیان اینکه برخی از شهروندان توان خرید کافی ندارند، اضافه کرد: مدیریت صحیح بازار میتواند نقش مؤثری در حمایت از این اقشار داشته باشد.
او در پایان افزود: آذربایجانغربی باید بهعنوان مبدا ارسال اقلام اساسی مطرح باشد و ضمن رفع نیازهای داخلی، به استانهای دیگر نیز کمک کند.
