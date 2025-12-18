۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۷

مدیر کل راه و شهرسازی:

۱۵۰ واحد مسکن ملی تا پایان سال در مهاباد به بهرەبرداری می رسند

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۵۰ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در حال تکمیل بوده و تا پایان امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید از روند اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان مهاباد افزود: این واحدها بزودی تکمیل شده و به متقاضیان تحویل می‌شود

او ادامه داد: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در دست اجراست که تمامی این ‌طرح‌ها تا یک سال آینده به اتمام می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد بدون وقفه در حال اجراست و مشکلی از بابت تامین زمین در این شهرستان وجود ندارد.

آرامون تاکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان و همچنین بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن را بیش از پیش رونق می‌دهد.

