اقدام مدیریت خودگردان برای بازگشت داوطلبانه ۱۷۰۰ خانواده آواره

به گزارش کردپرس، مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه از آغاز تلاش‌ها برای بازگشت داوطلبانه آوارگان در اردوگاه‌ها، با همکاری سازمان ملل متحد خبر داد. «شیخموس احمد» رئیس اداره امور آوارگان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در این رابطه اعلام کرد: «طرف‌های بین‌المللی مسئولیت‌های خود را انجام نمی‌دهند و این مسئله مانعی برای بازگشت آوارگان عفرین و سره‌کانی ایجاد می‌کند. لازم است فشار بر طرف‌های مسئول افزایش یابد تا بازگشت آوارگان به صورت امن و مطمئن انجام شود.»

به نوشته آژانس خبری هاوار، مدیریت خودگردان در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ تصمیمی برای تسهیل بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان در اردوگاه‌ها با همکاری سازمان ملل اتخاذ کرد. طبق این تصمیم، خانواده‌های آواره به مناطق اصلی خود بازگردانده شده و بازگشت باید داوطلبانه، امن و با کرامت باشد.

در همان چارچوب، در بند ۵ پیمان ۱۰ مارس میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه، بر تضمین بازگشت امن تمامی آوارگان سوری تأکید شد. با این حال، با گذشت ۹ ماه از اجرای این توافق، دولت موقت هنوز اقدام عملی انجام نداده است.

«شیخموس احمد» رئیس اداره امور آوارگان مدیریت خودگردان در این رابطه اظهار داشت که از زمان فروپاشی حکومت گذشته، هیچ اقدام عملی از سوی طرف‌های بین‌المللی برای بازگشت آوارگان انجام نشده است.

احمد افزود که مدیریت خودگردان از آغاز این مرحله تصمیمات متعددی برای تسهیل بازگشت امن آوارگان اتخاذ کرده، اما بندهای پیمان ۱۰ مارس درباره تضمین بازگشت آوارگان مناطق اشغالی همچنان بلااجرا مانده است.

بازگشت داوطلبانه

احمد همچنین گفت که مدیریت خودگردان با همکاری طرف‌های بین‌المللی کمیته‌ای برای آوارگان عفرین تشکیل داده تا در هماهنگی با کمیته مدیریت خودگردان و SDF با دولت موقت مذاکرات و هماهنگی‌ها را انجام دهند، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.

او از طرف‌های بین‌المللی خواست فشار را بر طرف‌های مسئول افزایش دهند و نقش ناظر و ضامن را ایفا کنند و گفت: «مدیریت خودگردان بازگشت آوارگان اردوگاه‌های عریشه، محمودلی و ابوخشیب در دیرالزور و اردوگاه‌های هول و تیوهینه به مناطق داخلی سوریه را با همکاری سازمان ملل تضمین کرده است و تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ خانواده به‌طور داوطلبانه به مناطق خود بازگشته‌اند.»

بزرگ‌ترین چالش

احمد گفت که بزرگ‌ترین چالش بازگشت آوارگان عفرین، گره‌سپی و سره‌کانی است و افزود: «برای بیرون راندن نیروهای ترکیه و گروه‌های وابسته از این مناطق و بازگرداندن خانه‌ها به صاحبان اصلی، مذاکرات با دولت موقت ادامه دارد.»

در رابطه با خدمات حمایتی، احمد گفت که مدیریت خودگردان برنامه‌ریزی لازم برای پشتیبانی از آوارگان در شمال و شرق سوریه را انجام داده و افزود: «مکان‌های جدید برای آوارگان عفرین و شهبا ایجاد شده، خانواده‌ها از مدارس خارج شده و در این مکان‌ها مستقر شده‌اند، همچنین خانه‌هایی برای آوارگان اجاره شده‌اند.»