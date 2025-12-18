اقدام مدیریت خودگردان برای بازگشت داوطلبانه ۱۷۰۰ خانواده آواره

به گزارش کردپرس، مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه از آغاز تلاشها برای بازگشت داوطلبانه آوارگان در اردوگاهها، با همکاری سازمان ملل متحد خبر داد. «شیخموس احمد» رئیس اداره امور آوارگان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در این رابطه اعلام کرد: «طرفهای بینالمللی مسئولیتهای خود را انجام نمیدهند و این مسئله مانعی برای بازگشت آوارگان عفرین و سرهکانی ایجاد میکند. لازم است فشار بر طرفهای مسئول افزایش یابد تا بازگشت آوارگان به صورت امن و مطمئن انجام شود.»
به نوشته آژانس خبری هاوار، مدیریت خودگردان در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ تصمیمی برای تسهیل بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان در اردوگاهها با همکاری سازمان ملل اتخاذ کرد. طبق این تصمیم، خانوادههای آواره به مناطق اصلی خود بازگردانده شده و بازگشت باید داوطلبانه، امن و با کرامت باشد.
در همان چارچوب، در بند ۵ پیمان ۱۰ مارس میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه، بر تضمین بازگشت امن تمامی آوارگان سوری تأکید شد. با این حال، با گذشت ۹ ماه از اجرای این توافق، دولت موقت هنوز اقدام عملی انجام نداده است.
