پاسخ شدیداللحن شاناز ابراهیم احمد به عضو ارشد حزب دمکرات کردستان

به گزارش کردپرس، «شاناز ابراهیم احمد»، همسر جلال طالبانی و بانوی اول پیشین عراق، در واکنش به سخنان «فاضل میرانی» مسئول اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات درباره ابراهیم احمد، با انتشار پیامی نوشت: «برای اولین بار حرف نامعقول زدی و نه تنها شکر استکان را شکستی، بلکه قند کَرَج را هم خرد کردی.»

او با خطاب قراردادن فاضل میرانی ــ که او را «فاضل متنی» نامیده ــ نوشته است:

«اگر می‌خواهی صفحه‌های خیانت را ورق بزنیم، مشکلی نیست، می‌توانیم بازش کنیم. اما اول باید مشخص شود در فرهنگ شما خیانت، جاسوسی و خودفروشی یعنی چه، و در فرهنگ مایی که کُردیم یعنی چه.»

شاناز ابراهیم احمد سپس به انتقادهای میرانی درباره دهه شصت اشاره می‌کند و می‌گوید: «تو از دهه شصت گفتی، اما بهتر است برگردیم به دهه چهل، به‌ویژه دوره جمهوری مهاباد؛ آیا این پدر من بود که به پیشوا خیانت کرد و در چشم به هم زدنی فرار کرد؟ یا این پدر شما بود که پدر مرا از روسیه دوباره به عراق برگرداند تا به او خیانت کند؟»

او در ادامه نوشت: «آیا پدر من بود که در آغاز دهه شصت هواپیماهای باجرو، سوخو و تانک‌های ارتش عراق را به روستاها فرستاد و زنان و کودکان شما را در کانی‌حسینی بمباران کرد؟ یا پدر شما؟ آیا این پدر من بود که آتش به خانه‌های گلی‌تان زد و کتاب‌ها و یادگاری‌های کودکانتان را سوزاند؟ یا اینکه پدر شما بود که با افتخار گفت: من پاشنه کفش عبدالکریمم؟»

او سپس فهرستی از اتهام‌ها را متوجه حزب دمکرات می‌کند و می‌پرسد: «آیا پدر من بود که پشت‌پرده توافق مارس را امضا کرد و کرکوک را بدون توجه به اهمیتش معامله کرد؟ آیا پدر من بود که با مأموران ایرانی نشست و دست شاه ایران را بوسید؟ پدر من جنازه سلیمان معینی و برادرانش را تحویل ایران داد؟ مگر پدر من نبود که ملا مصطفی بارزانی را به سازش دعوت کرد؟»

او ادامه می‌دهد: «آیا پدر من بود یا شما که تانک‌های صدام را وارد اربیل کرد و پارلمان منتخب مردم که دستاورد خون شهدا بود را محاصره کرد؟ آیا ما بودیم یا شما که بیش از ۹۰ افسر سازمان اطلاعات و مخالفان عراقی پناهنده در اربیل را تحویل صدام دادید؟ آیا ما بودیم یا شما که شنگال را در برابر داعش رها کردید و اجازه دادید زنان ایزدی در بازارهای رقه فروخته شوند؟»

شاناز ابراهیم احمد همچنین نوشت: «آیا پدر من نفت اقلیم را تاراج کرد؟ یا شما بودید که با رفراندومی بی‌سرانجام ۵۱ درصد خاک کردستان ــ از جمله کرکوک ــ را از دست دادید؟ آیا این شما نبودید که شهر عزیز قلعه و مناره‌اش را تبدیل به صحنه فشن، رقص و کارهای بی ارزش کردید؟ شاید معاشرتتان با غریبه‌ها روی زبانتان هم اثر گذاشته!»

او افزوده است: «ما این‌طور تربیت نشده‌ایم که بی‌احترامی به مردگان کنیم، اما تو خیلی جلو رفتی و کاری کردی که بوی نبش قبر بدهد، آن هم قبرهای خودتان! اگر سند می‌خواهی، می‌توانم نامه‌های رهبران تاریخی، از جمله قاضی محمد، ملا مصطفی بارزانی، ادریس بارزانی، و مکاتبات پدرم با شخص مسعود بارزانی در دوران جنگ داخلی، و همچنین اسناد احمد چلبی را منتشر کنم.»