اقدام آمریکا برای استقرار سامانه دفاع موشکی در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، جوشوا هاریس، کاردار سفارت آمریکا، در گفتوگویی با چند رسانه در بغداد گفت حمله اخیر به میدان گازی کورمور «قابل قبول نیست» و افزود: «ما با دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در تماس مستمر هستیم و روی ارسال سیستمهایی که بتوانند زیرساختهای انرژی را در برابر تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتی آن ـ که با پهپاد و موشک امنیت و همکاری اقتصادی را هدف قرار میدهند ـ محافظت کنند، کار میکنیم.»
او همچنین تصریح کرد: «لازم است ریشه بحران حل شود، و آن هم گسترش توان نظامی گروههای وابسته به ایران است که جان آمریکاییها و عراقیها را تهدید میکنند.»
درخصوص گفتوگوهای مربوط به تشکیل کابینه دهم میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، این مقام آمریکایی گفت واشنگتن این مذاکرات را از نزدیک رصد میکند و خواستار تسریع روند شده است: «ضروری است این گفتوگوها هرچه سریعتر پیش برود.»
