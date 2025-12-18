حزب حرکت ملی ترکیه خواستار تمدید مأموریت کمیسیون همبستگی مجلس شد

به گزارش کردپرس، فتی ییلدیز، نایب رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) و معاون دولت باغچه لی رهبر این حزب، روز پنجشنبه با اعلام حمایت خود از تمدید مأموریت کمیسیون پارلمانی موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، تأکید کرد که اختصاص زمان بیشتر میتواند به احزاب سیاسی کمک کند تا گزارشهای خود را در قالب یک چارچوب نهایی و منسجم تجمیع کنند.
به نوشته دیلی صباح ییلدیز پیش از نشست نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با معاونان رؤسای فراکسیونهای احزاب حاضر در این کمیسیون، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که مرحله تهیه گزارشها به روزهای پایانی خود نزدیک شده است، هرچند برخی احزاب هنوز ارزیابیها و دیدگاههای خود را بهطور کامل ارائه نکردهاند. به گفته او، پس از تحویل تمامی گزارشها، هیئتی ویژه متشکل از نمایندگان احزاب پارلمانی تشکیل خواهد شد تا متنها را هماهنگ کرده و ظرف مدت پنج تا شش روز، گزارش نهایی را آماده کند.
نایب رئیس حزب حرکت ملی در پاسخ به پرسشها درباره جدول زمانی فعالیت کمیسیون گفت که دوره کنونی این نهاد در آستانه پایان است، اما ادامه رایزنیها و گفتوگوها را ضروری دانست و افزود تمدید مأموریت کمیسیون میتواند به تضمین نتیجهای جامعتر و دقیقتر کمک کند.
به گفته ییلدیز، این روند قرار است در روزهای آینده شتاب بیشتری بگیرد و در همین چارچوب، قرار است مقامهای حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) روز شنبه ساعت ۱۴ دیدار و گفتوگو کنند.
او همچنین به دیدار پیشین هیئت امرالی با دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی، در ۱۱ نوامبر اشاره کرد و گفت باغچه لی در آن دیدار حمایت کامل خود را از اظهارات پروین بولدان، نماینده دم پارتی، اعلام کرده بود. بولدان نیز در آن زمان تأکید کرده بود که این روند وارد مرحله دوم شده و اکنون نیازمند یک چارچوب حقوقی مشخص است.
