تحریم انتخابات در اقلیم کردستان، مشارکت در کرکوک

به گزارش کردپرس، جنبش تغییر در بیانیهای رسمی اعلام کرد که در سطح اقلیم کردستان انتخابات پارلمانی عراق را تحریم میکند و از شهروندان و هواداران خود خواست در انتخابات پیشرو شرکت نکنند.
در بیانیهای که پس از نشست مجمع میهنی جنبش تغییر صادر شد، آمده است: این تصمیم بر پایهی نتایج همهپرسی داخلی و گفتوگو با جمعی از شخصیتهای سیاسی اتخاذ شده و هدف از آن، اعتراض به شرایط ناسالم و غیرشفاف انتخابات و بیاعتمادی گسترده مردم به روند سیاسی است.
جنبش تغییر تأکید کرده است که در استان کرکوک و مناطق مورد مناقشه، به عنوان مسئولیتی ملی و میهنی، از رأیدهندگان خود میخواهد در انتخابات شرکت کرده و به نامزدهای کرد رأی دهند تا از هویت کردستانی این مناطق و حقوق ملی مردم دفاع کنند.
در بیانیه آمده است: «انتخابات کنونی بازتابدهندهی ارادهی واقعی مردم نیست، زیرا پول، سلاح و مداخلات منطقهای نقش تعیینکننده در نتایج دارند و این امر موجب تضعیف دموکراسی و بیاعتمادی عمومی شده است.»
جنبش تغییر همچنین با اشاره به ۲۲ سال تجربهی حاکمیت پس از ۲۰۰۳ اعلام کرده است که در این مدت، حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان از جمله در زمینهی مناطق مورد مناقشه، نفت و گاز، بودجه و سهم مالی کارمندان نادیده گرفته شده و مردم کردستان قربانی سوءمدیریت بغداد و اربیل شدهاند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «برگزاری انتخاباتی پر از تقلب و مهندسیشده مشروعیت سیاسی را از بین میبرد و نمایندگان کرد در بغداد نیز بیشتر منافع حزبی و شخصی خود را دنبال کردهاند تا مطالبات واقعی مردم.»
جنبش تغییر در پایان از همهی جریانها و احزاب سیاسی عراق و اقلیم کردستان، و همچنین از نهادهای مدنی و دانشگاهی دعوت کرده است تا برای ایجاد «جبههی تحریم» متحد شوند و از تبدیل انتخابات به صحنهای نمایشی برای تداوم ناکامی و سرکوب ارادهی مردم جلوگیری کنند.
