به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی ویدیویی درباره انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد: «مردم می‌دانند چه کسی در بغداد نفوذ دارد، چه کسی توانایی انجام کارها و حل مشکلات مردم را دارد. در خصوص تشکیل دولت جدید اقلیم نیز می‌گویم، تا زمانی که من به اطمینان نرسم که این دولت با دولت‌های پیشین متفاوت خواهد بود، مطمئن باشید تشکیل آن به تأخیر خواهد افتاد. ما هرگز وارد دولتی نخواهیم شد که نتواند به شما خدمت کند.»

او در بخش دیگری از پیام خود خطاب به مردم اقلیم کردستان گفت: «در انتخابات پارلمان کردستان توانستید آرای اتحادیه میهنی را تا ۹۳ درصد افزایش دهید. این انتخابات نیز بسیار مهم و متفاوت است، زیرا این‌بار نمایندگان شما به بغداد می‌روند تا از حقوق شما دفاع کنند.»

طالبانی همچنین تأکید کرد: «مردم باید بدانند چه کسی در بغداد نفوذ دارد و سخنش اعتبار دارد. ما هر آنچه می‌گوییم به عمل تبدیل می‌کنیم. تصادفی نیست که هرگاه مشکلی امنیتی یا تظاهراتی در کردستان روی می‌دهد، دانش‌آموزان و معلمان به اتحادیه میهنی مراجعه می‌کنند.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان افزود: «به حزبی رأی دهید که از پذیرش مسئولیت فرار نکند، از مبارزه برای حقوق شما نترسد.»

او با اشاره به اوضاع کنونی اقلیم گفت: «مسئله ما فراتر از حقوق کارمندان است. مسئله ما کردستان است، حقوق ملت کرد است، همزیستی و سیاست بین‌المللی است. یک سال پیش دربارۀ جنگ ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر قیمت نفت هشدار دادم. از خود بپرسید چرا دیگر احزاب این مسائل را نمی‌بینند و برای آن برنامه‌ای ندارند؟»

طالبانی ادامه داد: «باید بدانید چه کسی حقوق شما را تأمین می‌کند و چه کسی در برابر شبه نظامیان می‌ایستد. اتحادیه میهنی امروز بسیار متفاوت است. اتحادیه میهنی امروز همان حزبی است که شما می‌خواستید، حزبی که مبارزه می‌کند، می‌جنگد و عقب‌نشینی نمی‌کند.»