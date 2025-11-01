سعدی پیره: حزب دمکرات کردستان به شراکت واقعی باور ندارد

به گزالرش کردپرس، سعدی احمد پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، درباره روند تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کردستان در گفتوگو با رسانههای وابسته به حزبش گفت: «اتحادیهی میهنی تشکیل کابینهی جدید و انتخاب هیئترئیسهی پارلمان اقلیم کردستان را یک بستهی واحد میداند و این دو موضوع از هم جدا نیستند.»
او افزود: «اگر حزب دمکرات کردستان گزینهی دیگری برای تشکیل دولت جدید بدون مشارکت اتحادیه میداشت، تاکنون آن را عملی کرده بود. حزب دمکرات به شراکت واقعی باور ندارد و تمایلی به دستیابی به توافقی جدی با اتحادیه میهنی ندارد.»
سعدی پیره تأکید کرد: «اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در آن حد نیست که باعث برگزاری دوبارهی انتخابات پارلمان اقلیم شود، زیرا حتی در صورت تکرار انتخابات، تغییر چشمگیری در نتایج ایجاد نخواهد شد و نتایج جدید به همین وضعیت کنونی نزدیک خواهند بود.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که در ماههای گذشته هیئتهای دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان تاکنون ۱۲ نشست مشترک برای گفتوگو درباره تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم برگزار کردهاند.
یادآور میشود انتخابات ششمین دورهی پارلمان اقلیم کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، اما با گذشت بیش از یک سال هنوز دولت جدید تشکیل نشده است.
نظر شما