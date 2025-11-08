به گزارش کردپرس، همسر لاهور طالبانی در پیامی نوشته است:

«مردم عزیز اقلیم کردستان و عراق، پیش از هر چیز از محبت و دلسوزی همیشگی‌تان سپاسگزارم؛ شما همیشه نگران لاهور شیخ جنگی همسرم، یارانش، ما و فرزندانمان بوده‌اید.

اکنون نیز از شما می‌خواهم به‌عنوان نوعی حمایت و پشتیبانی، در روز رأی‌گیری همگی به پای صندوق‌های رأی بروید و به نامزدهای فهرست شماره ۲۶۱، فهرست جبهه خلق ما، رأی بدهید. با رأی‌های شما جایگاهمان بیشتر بالا خواهد رفت.

خداوند بزرگ پشتیبان و حافظ همه ما باشد.»

بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لاله‌زار یورش بردند و پس از سه ساعت درگیری شدید، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق به همراه برادر و دیگر همراهانش بازداشت شد.