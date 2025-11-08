۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲

پیام انتخاباتی همسر لاهور طالبانی: از مردم می‌خواهم به فهرست ۲۶۱ رأی دهند

پیام انتخاباتی همسر لاهور طالبانی: از مردم می‌خواهم به فهرست ۲۶۱ رأی دهند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- همسر لاهور طالبانی با انتشار پیامی، ضمن سپاس از حمایت‌های مردم اقلیم کردستان، از شهروندان خواست در روز رأی‌گیری به نامزدهای فهرست شماره ۲۶۱ رأی دهند.

به گزارش کردپرس، همسر لاهور طالبانی در پیامی نوشته است:

«مردم عزیز اقلیم کردستان و عراق، پیش از هر چیز از محبت و دلسوزی همیشگی‌تان سپاسگزارم؛ شما همیشه نگران لاهور شیخ جنگی همسرم، یارانش، ما و فرزندانمان بوده‌اید.

اکنون نیز از شما می‌خواهم به‌عنوان نوعی حمایت و پشتیبانی، در روز رأی‌گیری همگی به پای صندوق‌های رأی بروید و به نامزدهای فهرست شماره ۲۶۱، فهرست جبهه خلق ما، رأی بدهید. با رأی‌های شما جایگاهمان بیشتر بالا خواهد رفت.

خداوند بزرگ پشتیبان و حافظ همه ما باشد.»

بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لاله‌زار یورش بردند و پس از سه ساعت درگیری شدید، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق به همراه برادر و دیگر همراهانش بازداشت شد.

کد خبر 2790485

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha