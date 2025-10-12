به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با لطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق، در بغداد دیدار کرد.

در این دیدار که نزار آمیدی، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، و خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق نیز حضور داشتند، دو طرف بر ضرورت تداوم گفت‌وگوی ملی میان همه طرف‌ها و همکاری مشترک برای خدمت به کشور، حفظ آرامش و امنیت، و برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم تأکید کردند.

در ادامه نشست، بر اهمیت ادامه گفت‌وگو میان اربیل و بغداد برای حل همه موانع باقی‌مانده و پایبندی به قانون اساسی و قوانین جاری کشور تأکید شد؛ مسیری که تضمین‌کننده‌ی حقوق و مستحقات مالی مردم اقلیم کردستان است.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان در این دیدار از نقش رئیس‌جمهور در نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف تقدیر کرد و گفت: «اتحادیه میهنی همواره حامی گفت‌وگو است، زیرا منافع ملت و مردم‌مان را در تداوم ثبات و شراکت واقعی می‌بینیم. بغداد برای ما یک شریک استراتژیک سیاسی به شمار می‌آید.»