ذخیره ۱۱۲ میلیون دلاری نفت اقلیم در ترکیه در اختیار عراق قرار می گیرد

به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان ۱۱۲ میلیون دلار نفت خام در ترکیه دارد و عراق می‌تواند آن را معامله کند. این موضوع پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از توقف صادرات نفت اقلیم به بندر جیهان بر اساس حکم دادگاه داوری پاریس مطرح می‌شود. از آن زمان تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت اقلیم در مخازن باقی مانده و اکنون عراق می‌تواند آن را به فروش برساند.

به نوشته سایت خبری شارپرس، در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ به دنبال شکایت عراق علیه ترکیه، دادگاه داوری پاریس صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان را متوقف کرد. دادگاه در ۲۳ مارس ۲۰۲۳ با استناد به توافق‌نامه سال ۲۰۱۰ میان عراق و ترکیه، در نتیجه شکایت عراق به نفع بغداد رأی داد و ترکیه را به نقض قرارداد متهم کرد. همچنین ترکیه را موظف دانست مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار به عراق پرداخت کند. در ۲۷ مارس همان سال صادرات نفت اقلیم به بندر جیهان رسماً متوقف شد.

در زمان صدور حکم دادگاه، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در مخازن بندر جیهان ذخیره شده بود که از این میزان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه متعلق به اقلیم کردستان بود.

به گفته یک منبع اقتصادی، این ۱.۶ میلیون بشکه نفت اقلیم با نرخ روز بازارهای جهانی حدود ۱۱۲ میلیون دلار ارزش دارد که معادل ۱۴۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دینار عراقی به نرخ رسمی بانک مرکزی است.».

این منبع همچنین گفته است: «بنابراین همزمان با ازسرگیری صادرات نفت اقلیم، شرکت سومو می‌تواند این نفت را بفروشد، درآمد خوبی به دست آورد و آن را به خزانه وزارت دارایی عراق بازگرداند.»

این تحول در حالی است که ازسرگیری صادرات نفت پس از توافق سه‌جانبه میان دولت فدرال، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی آغاز شده است.