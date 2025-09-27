مسعود بارزانی و بافل طالبانی درباره تشکیل دولت جدید اقلیم رایزنی کردند

به گزارش کردپرس، مقر بارزانی در بیانیه ای اعلام کرد که بافل طالبانی و مسعود بارزانی در پیرمام دیدار کردهاند.
محورهای اصلی گفتوگوی بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، و مسعود بارزانی سه مورد بوده است: گفتوگو درباره توافق و از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان، انتخابات پارلمان عراق که قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، و همچنین تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان که بخش اصلی این نشست را تشکیل داده است.
این دیدار ظهر شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شده و ساعاتی پیش به پایان رسیده است.
بافل طالبانی از فرودگاه بینالمللی اربیل به مقصد سلیمانیه بازگشته است.
نظر شما