به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به درگیری‌های روز دوشنبه در محله‌های کُردنشین حلب بین نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای امنیت داخلی (آسایش) بیانیه‌ای صادر کرد و از طرفین خواست آرامش خود را حفظ کنند. واشنگتن تأکید کرد که توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، برای تسهیل گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها به منطقه سفر کرده است و طرفین باید به توافقی که در ماه مارس به دست آمده پایبند بمانند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «تمام طرفین باید آرامش خود را حفظ کنند و از اقدامات خشونت‌آمیز بیشتر خودداری کنند.»

توماس باراک نیز برای گفت‌وگو و تقویت روابط بین دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به منطقه سفر کرده و آمریکا تأکید کرده است که او نقش تسهیل‌کننده مذاکرات بین دو طرف را بر عهده دارد.

گفتنی است که روز دوشنبه در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب درگیری بین نیروهای وابسته به دولت سوریه و نیروهای امنیت داخلی رخ داد. بر اساس اطلاعات منابع محلی، در نتیجه این درگیری‌ها چهار نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.