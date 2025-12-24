سرویس سوریه - وزارت خارجه آمریکا در واکنش به درگیریهای روز دوشنبه در محلههای کردنشین حلب بین نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای امنیت داخلی (آسایش) بیانیهای صادر و از طرفین خواست آرامش خود را حفظ کنند.
به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به درگیریهای روز دوشنبه در محلههای کُردنشین حلب بین نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای امنیت داخلی (آسایش) بیانیهای صادر کرد و از طرفین خواست آرامش خود را حفظ کنند. واشنگتن تأکید کرد که توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، برای تسهیل گفتوگو و کاهش تنشها به منطقه سفر کرده است و طرفین باید به توافقی که در ماه مارس به دست آمده پایبند بمانند.
