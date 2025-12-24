به گزارش کردپرس، نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان (آسایش) با استناد به داده‌های فنی، ادعاهای دولت موقت سوریه مبنی بر اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) مناطق غیرنظامی و بیمارستان‌ها را هدف قرار داده‌اند، تکذیب کردند. آسایش اعلام کرد اختلاف زمانی «یک ثانیه‌ای» میان شلیک و اصابت گلوله‌ای که در محله جمیلیه فرود آمده، ثابت می‌کند که این حمله از نقاطی انجام شده که تحت کنترل دولت موقت بوده است.

پس از درگیری‌ها و تنش‌هایی که دیروز در محله‌های کردنشین اشرفیه و شیخ مقصود حلب رخ داد و باعث کشته شدن غیرنظامیان شد، جنگ رسانه‌ای میان دولت دمشق و مدیریت خودگردان آغاز شد.

در واکنش به اتهامات دولت موقت دمشق مبنی بر اینکه SDF مناطق غیرنظامی و بیمارستان‌ها را هدف قرار داده، نیروهای آسایش در محله‌های کُردنشین روز سه‌شنبه بیانیه‌ای مفصل منتشر کردند که شامل جزئیات فنی است.

آسایش در بیانیه خود تصاویر پخش زنده لحظه اصابت به یک ساختمان در محله جمیلیه را به‌عنوان مدرک ارائه کرد.

در این بیانیه به جزئیات فنی پرداخته شده است.

اعلام شد که در صدای انفجاری که هنگام پخش زنده ثبت شده، تنها یک ثانیه اختلاف میان صدای شلیک گلوله و صدای اصابت آن به هدف وجود دارد.

آسایش ادعا کرد این زمان کوتاه ثابت می‌کند که گلوله حداکثر از فاصله ۴۰۰ متری شلیک شده و این فاصله در محدوده «دادگاه نظامی» و «مجتمع رایانه» وابسته به نیروهای دمشق قرار دارد.

همچنین در این بیانیه اعلام شد که زاویه اصابت به ساختمان از سمت شیخ مقصود نبوده، بلکه از مناطق دانشگاه و راشدین که تحت کنترل دولت دمشق هستند، صورت گرفته است.

آسایش در پاسخ به ادعای دولت دمشق مبنی بر اینکه SDF بیمارستان الرازی را هدف قرار داده، اعلام کرد که مسیر شلیک و نقاط اصابت گلوله‌ها با مواضع «پلیس نظامی» وابسته به دمشق در داخل شهر هم‌خوانی دارد.

در این بیانیه همچنین آمده است که دمشق برای فرار از مسئولیت، سناریوهای ساختگی ایجاد کرده است.

آسایش اعلام کرد با تصاویر مستند کرده است که گروه‌های وابسته به دمشق با توپخانه و تانک به‌طور مستقیم محله‌های کُردنشین را هدف قرار داده‌اند که در نتیجه این حملات، در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه یک زن جان خود را از دست داده، ۱۹ غیرنظامی زخمی شده‌اند و شمار زیادی از خانه‌ها نیز غیرقابل سکونت شده‌اند.

نیروهای آسایش ادعا کردند که دولت دمشق برای پنهان کردن ناکامی‌های خود در میدان و موضعش در برابر توافق ادغام ماه مارس، این حملات را انجام داده است.

این بیانیه با این سخنان پایان یافت: «این شواهد، گروه‌های وابسته به حکومت دمشق را به‌طور مستقیم محکوم می‌کند و تلاش‌های آن‌ها برای هدف قرار دادن مردم خود و انداختن تقصیر به گردن دیگران را آشکار می‌سازد.»