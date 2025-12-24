سرویس سوریه - نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان (آسایش) با انتشار بیانیهای فنی، اتهامات دولت موقت دمشق مبنی بر هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و بیمارستانها توسط نیروهای دموکراتیک سوریه را تکذیب و اعلام کردند شواهد صوتی و تصویری نشان میدهد حملات اخیر به محلههای حلب از مواضع تحت کنترل دولت موقت انجام شده است.
به گزارش کردپرس، نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان (آسایش) با استناد به دادههای فنی، ادعاهای دولت موقت سوریه مبنی بر اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) مناطق غیرنظامی و بیمارستانها را هدف قرار دادهاند، تکذیب کردند. آسایش اعلام کرد اختلاف زمانی «یک ثانیهای» میان شلیک و اصابت گلولهای که در محله جمیلیه فرود آمده، ثابت میکند که این حمله از نقاطی انجام شده که تحت کنترل دولت موقت بوده است.
کد مطلب 2792028
نظر شما