تماس تلفنی السودانی با سران اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق روز شنبه ۲۷ سپتامبر تلفنی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان عراق، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان گفت‌وگو کرد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این تماس، السودانی از مواضع رهبران و تلاش‌های کردها در توافق اخیر ازسرگیری صادرات نفت خام اقلیم و تحویل درآمدهای آن به خزانه مرکزی و جانبداری از ملت عراق در هر مکان و همچنین تلاش‌ها برای همبستگی میان دولت فدرال و دولت اقلیم که منجر به توافق براساس قانون اساسی و قانون بودجه شد، تقدیر کرد.

در این تماس بر پیشروی در راستای تقویت توسعه ملی و ترجیح منافع جامع ملی، تجسم اهداف مشترک در تحقق اقتصادی جامع و حفظ منابع و توزیع عادلانه آن برای همه ملت عراق در سراسر این کشور تاکید شد.

همچنین بر حمایت از سرمایه گذاری‌ها در عراق به عنوان عامل اساسی ایجاد توسعه فراگیر در کشور و ایجاد جهش کیفی برای اقتصاد عراق تاکید شد.

پس از بیش از دو سال و نیم وقفه، صبح شنبه، فرآیند صادرات نفت خام از میادین اقلیم کردستان عراق از طریق میدان فیشخابور به بندر جیهان ترکیه ازسرگرفته شد.