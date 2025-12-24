به گزارش کردپرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه اعلام کرد: «ایالات متحده از همه طرف‌ها می‌خواهد خویشتنداری نشان دهند.» این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که درگیری‌هایی در دو محله عمدتاً کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب به وقوع پیوست.

تنش‌ها از روز دوشنبه آغاز شد. نیروهای وابسته به دمشق و نیروهای کرد، یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌ها معرفی کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند در جریان این حملات یک زن کشته شده است، در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه از کشته شدن چهار نفر خبر داده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین خواستار «اجرای کامل» و «تعهد دوباره» به توافق مهم ماه مارس میان مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، و احمد الشراع، رئیس‌جمهور سوریه شد؛ توافقی که بر ادغام نیروها و نهادهای تحت رهبری کردها در ساختارهای رسمی دولت سوریه تأکید دارد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: « تام باراک، نمایده ویژه آمریکا در امور سوریه همچنان از گفت‌وگو میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده و آن را تسهیل می‌کند.»

به گفته ناظران، تداوم درگیری‌ها می‌تواند روند اجرای توافق ماه مارس را بیش از پیش با بن‌بست مواجه کند؛ به‌ویژه آن‌که تنش‌های سیاسی بر سر عدم پیشرفت در اجرای مفاد این توافق افزایش یافته است.

نیروهای دموکراتیک سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند شواهد «قطعی» در اختیار دارند که نشان می‌دهد گروه‌های وابسته به دمشق آغازگر حملات بوده‌اند. این نیروها، دولت سوریه را به تلاش برای «ساخت روایت‌های گمراه‌کننده» متهم کردند.

نیروهای دموکراتیک سوریه عملاً نیروی نظامی اصلی در شمال و شمال‌شرق سوریه به شمار می‌روند و شریک اصلی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در مبارزه با داعش هستند.

در شهر حلب، محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه تحت کنترل نیروهای محلی وابسته به اداره خودگردان شمال‌شرق سوریه قرار دارند، در حالی که ورودی‌ها و خروجی‌های این محله‌ها در اختیار نیروهای دولت سوریه است.

در همین حال، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه را مسئول تأخیر در اجرای توافق دانست و نسبت به پیامدهای منفی آن برای ثبات منطقه هشدار داد.