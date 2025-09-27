سرخط خبرهای۵مهر خبرگزاری کردپرس

سوریه فدراسیون نخواهد شد؛ خاورمیانه توهمی بیش نیست

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، گفت که تا پایان ۲۰۲۵ باید یک دولت متمرکز در سوریه شکل گیرد که حقوق تمام اقلیت‌ها را رعایت کند. او فدرالیسم در سوریه را رد کرد و تأکید کرد که آمریکا هیچ مدل سیاسی را به سوریه تحمیل نمی‌کند. باراک همچنین وجود مفهوم «خاورمیانه» را یک توهم دانست و دیدار ترامپ و اردوغان را موفق ارزیابی کرد و گفت که این دو رهبر باوجود تفاوت‌ها، احترام و درک متقابل دارند.

نفت اقلیم کردستان به سومو واگذار شد؛ چه کسی چه چیزی به دست می‌آورد؟

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت عراق و اقلیم کردستان توافق کردند که نفت اقلیم به شرکت سومو واگذار شود و از طریق خط لوله عراق–ترکیه صادر گردد. عراق روزانه ۲۳۰ هزار بشکه و اقلیم ۵۰ هزار بشکه نفت برای خود نگه می‌دارد. این توافق پس از ۸ سال توقف صادرات نفت و به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و تقویت جایگاه عراق در بازار جهانی انرژی به دست آمده است. صادرات نفت اقلیم در ۴۸ ساعت آینده آغاز می‌شود.



فشار بر کردهای سوریه همزمان با حضور احمد شرع در سازمان ملل

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در سخنرانی خود در سازمان ملل بر تلاش‌های سوریه برای بازسازی و ایجاد ثبات تأکید کرد. در حالی که فشارها برای ادغام مناطق شرقی سوریه تحت کنترل SDF با دولت دمشق افزایش یافته، درگیری‌ها میان SDF و نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، گفت که سوریه باید به سمت یک دولت متمرکز حرکت کند، که با خواسته‌های کردها برای نظام غیرمتمرکز در تضاد است. مذاکرات برای توافق میان کردها و دمشق همچنان ادامه دارد.