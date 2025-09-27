بازگشت جریان نفت از عراق به ترکیه پس از حدود دو سال

به گزارش کردپرس، آلپ ارسلان بایراکتار (بیرقدار) وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در پُستی در شبکه اجتماعی «NSosyal» اعلام کرد که جریان انتقال نفت خام از طریق خط لوله عراق-ترکیه بار دیگر از سر گرفته شده است.
بایراکتار در این پُست نوشت:
«به دلیل زلزلههای ۶ فوریه ۲۰۲۳، این خط لوله به صورت موقت متوقف شده بود و سرانجام در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۳ توسط شرکت بوتاش (BOTAŞ) آماده بهرهبرداری شد. از صبح امروز، ساعت ۰۷:۰۷ به وقت محلی، جریان نفت از این خط لوله دوباره آغاز شده است.»
گفتنی است ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق–ترکیه نتیجه توافق میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق است. بر اساس این توافق، نفت استخراجشده در مناطق تحت کنترل اقلیم به دولت مرکزی تحویل داده میشود تا از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه صادر گردد. آغاز دوباره جریان نفت از میدان فیشخابور به سمت جیهان با حضور نمایندگان دولت مرکزی و مقامات اقلیم کردستان انجام شد و به عنوان گامی مهم در روابط انرژی میان دو طرف ارزیابی میشود.
رسانههای منطقهای از جمله روداو گزارش دادهاند که از سرگیری صادرات نفت پس از حدود دو سال توقف، نه تنها برای افزایش درآمدهای نفتی عراق اهمیت دارد، بلکه میتواند بر روابط سیاسی بغداد و اربیل نیز تأثیرگذار باشد. به نظر می رسد این تحول عاملی تعیینکننده در تقویت نقش ترکیه به عنوان مسیر اصلی ترانزیت انرژی منطقه باشد؛ همچنین نقطه عطفی در همکاریهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی میان سه طرف، یعنی بغداد، اربیل و آنکارا، قلمداد شود.
