۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰

نماینده پارلمان کردستان:

رسانه‌های وابسته ابزار فرافکنی دولت اقلیم درباره حقوق کارمندان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مصطفی عبدالله نماینده پارلمان کردستان تأکید کرد که به جای تلاش برای توافق و رفع مشکلات معیشتی مردم، دولت با فرافکنی رسانه‌ای واقعیت‌ها را وارونه نشان می‌دهد.

به گزارش کردپرس، مصطفی عبدالله، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان اقلیم کردستان، با انتشار ویدیویی در صفحه فیس‌ بوک خود نوشت:
«به جای جدی بودن در زمینه توافق و رسیدگی به حقوق کارمندان و معیشت شهروندان، دولت از طریق رسانه‌های وابسته دست به فرافکنی می‌زند و اخبار نادرست درباره حقوق منتشر می‌کند.»

