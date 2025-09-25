به گزارش کردپرس، مصطفی عبدالله، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان اقلیم کردستان، با انتشار ویدیویی در صفحه فیس بوک خود نوشت:
«به جای جدی بودن در زمینه توافق و رسیدگی به حقوق کارمندان و معیشت شهروندان، دولت از طریق رسانههای وابسته دست به فرافکنی میزند و اخبار نادرست درباره حقوق منتشر میکند.»
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مصطفی عبدالله نماینده پارلمان کردستان تأکید کرد که به جای تلاش برای توافق و رفع مشکلات معیشتی مردم، دولت با فرافکنی رسانهای واقعیتها را وارونه نشان میدهد.
