شرکت DNO ASA، به گزارش کردپرس ،بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه اقلیم کردستان، اعلام کرده است که از توافق نفتی جدید اقلیم کردستان و عراق حمایت میکند و همزمان با وجود ریسکهای بالای پرداخت مطالبات معوق از سوی دولت اقلیم، در حال سرمایهگذاری برای تعمیرات و حفاریهای جدید در میدان تاوکه است. این شرکت در حال حاضر فروش نفت خود را بهصورت نقدی به پالایشگاههای محلی انجام میدهد.
شرکت Genel Energy نیز از پیشرفت در مذاکرات برای آغاز دوباره صادرات نفت از طریق خط لوله عراق–ترکیه خبر داده است. این شرکت تأکید دارد که نهاییشدن شرایط صادرات، از جمله برنامه پرداخت بدهیهای گذشته، برای ثبات مالی و امنیت دریافتها اهمیت زیادی دارد.
این تحولات در حالی است که بیش از ۱۸ ماه صادرات نفت کردستان متوقف بود و توافق تازه میتواند علاوه بر تقویت درآمدهای اقلیم و دولت مرکزی عراق، موقعیت مالی شرکتهای بینالمللی فعال در منطقه را بهبود بخشد.
