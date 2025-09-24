توافق ۸ شرکت‌ نفتی با بغداد برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیهای که از سوی اتحادیه نمایندگی این شرکتها منتشر شده، هشت شرکت نفتی که بیش از ۹۰ درصد تولید اقلیم را در اختیار دارند، به توافق اولیه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان دست یافتهاند. انتظار میرود پس از امضا و تصویب رسمی، صادرات از طریق خط لولهای که نفت را به بندر جیهان ترکیه در مدیترانه منتقل میکند، «در روزهای آینده» آغاز شود.
این تحول به کشمکشی پایان میدهد که از مارس ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که ترکیه پس از صدور حکم داوری بینالمللی، این خط لوله را بست. تلاشهای مکرر برای بازگشایی آن به دلیل اختلافات مالی و حقوقی، از جمله مطالبه شرکتها برای دریافت بدهیهای گذشته و تضمین پرداختهای آتی، ناکام مانده بود.
طبق این توافق جدید، «تضمین پرداخت» به شرکتها داده شده است. همچنین مقرر شده که شرکتهای نفتی و دولت اقلیم ظرف ۳۰ روز پس از آغاز صادرات، سازوکاری برای تسویه بدهیهای معوق ایجاد کنند.
به گزارش بلومبرگ، با آغاز به کار مجدد خط لوله اقلیم کردستان به مدیترانه، حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز وارد بازارهای جهانی خواهد شد. هرچند این میزان کمتر از نیمی از سطح صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکهای پیش از تعطیلی خط لوله است، اما عرضه جدید در شرایطی انجام میشود که تحلیلگران از مازاد جهانی عرضه نفت سخن میگویند.
دولت اقلیم کردستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که این توافق را با همه شرکتها ــ به جز شرکت نروژی DNO ASA ــ امضا کرده و در انتظار امضای نهایی وزارت نفت عراق است. به گفته سخنگوی دولت اقلیم، صادرات میتواند ظرف ۴۸ ساعت پس از نهاییشدن توافق آغاز شود.
شرکت DNO روز سهشنبه گفته بود خواستار «توافقی است که تضمین پرداخت برای بدهیهای گذشته و صادرات آتی را فراهم کند».
ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان برای عراق که به دلیل توقف این خط لوله میلیاردها دلار درآمد از دست داده، یک دستاورد مهم محسوب میشود. عراق بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، بخش اعظم نفت خود را از میادین جنوب کشور استخراج میکند و بهدنبال افزایش تولید و درآمدهای نفتی پس از سالها جنگ و بحران داخلی است.
اختلاف دیرینه میان بغداد و اربیل بر سر کنترل درآمدهای نفتی شمال، بارها مانع از هماهنگی در صادرات شده بود. با این حال، دولت اقلیم اوایل سال جاری میلادی پذیرفت نفت خود را برای فروش به شرکت بازاریابی دولتی (SOMO) تحویل دهد و همین موضوع راه را برای آزادسازی بودجه کارمندان اقلیم توسط دولت مرکزی هموار کرد.
از دیگر شرکتهای فعال نفتی خارجی در اقلیم کردستان میتوان به Gulf Keystone Petroleum Ltd.، HKN Energy Ltd.، ShaMaran Petroleum Corp. و Hunt Oil Co. اشاره کرد.
