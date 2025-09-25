به گزارش کردپرس، لطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در سخنرانی خود در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که عراق جایگاه طبیعی خود را در جامعه جهانی و روابط با کشورهای همسایه بازیافته و سیاست تعادل، گشودگی و تشویق گفت‌وگو برای حل اختلافات را در پیش گرفته است.

او ضمن قدردانی از نقش سازمان ملل در حمایت از دموکراسی در عراق گفت: «این سازمان بهترین پشتیبان مردم عراق در برخورداری از حقوق دموکراتیک و نظارت بر انتخابات بوده است. عراق آماده برگزاری انتخابات جدید در آینده‌ای نزدیک است تا انتقال قدرت به شکلی مسالمت‌آمیز، آزاد و شفاف تضمین شود.»

رئیس‌جمهور عراق با یادآوری پیروزی کشورش بر تهدید بزرگ تروریسم تأکید کرد که مقابله با ترور باید یک وظیفه مشترک جهانی باشد و نباید میان کشورها تبعیضی قائل شد. او خواستار پاسخگو کردن حامیان مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی شد.

لطیف رشید همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن آوارگان، بستن اردوگاه‌ها و بازگشت خانواده‌ها به مناطق اصلی خود تأکید کرد و گفت عراق متعهد به عدالت اجتماعی و حفظ تنوع قومی و دینی است.

او افزود عراق در پی کاهش وابستگی به نفت و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است و برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب، برق و زیرساخت‌های اقتصادی تلاش می‌کند. وی با اشاره به آسیب‌های جدی تغییرات اقلیمی بر عراق، از جامعه جهانی خواست این کشور را در مدیریت بحران کمبود منابع آبی یاری کند و گفت بغداد به دنبال تفاهم با ایران و ترکیه در زمینه تقسیم آب دجله و فرات است.

در بخش دیگری از سخنانش درباره مسئله فلسطین، لطیف رشید تشکیل کشور مستقل فلسطین را تنها راه تحقق صلح و امنیت در منطقه دانست و ضمن استقبال از گسترش به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی فلسطین، سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل علیه کشورهای منطقه را محکوم کرد.

او همچنین استفاده از حریم هوایی عراق برای نقض حاکمیت این کشور یا تهدید امنیت شهروندان را رد کرد و تأکید کرد بغداد همچنان به سیاست تعادل، گشودگی و تشویق گفت‌وگو برای حل بحران‌های منطقه‌ای پایبند است.

لطیف رشید در پایان سخنانش حمایت عراق از روند صلح در ترکیه و تلاش‌ها برای خلع‌سلاح پ.ک.ک را اعلام کرد و بر پایبندی بغداد به روابط دوستانه با همسایگان، تاکید کرد.

