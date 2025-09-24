افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل بلاتکلیفی در توافق اربیل و بغداد

به گزارش کردپرس و بر اساس خبر اکونومیک تایمز، هر دو شاخص اصلی نفت خام امروز بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافتند که ناشی از توقف در توافق ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان و تعلیق جریان نفت این منطقه به ترکیه بود. این توافق میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی، ازسرگیری صادرات حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز را پیش بینی کرده است. جریان یافتن نفت خام اقلیم کردستان از خط لوله ترکیه از مارس ۲۰۲۳ متوقف مانده است، چراکه تولیدکنندگان اصلی خواستار تضمین بازپرداخت بدهی‌ها شده‌اند.

بر اساس گزارش دیروز رویترز، نفت برنت در پایان معاملات با ۴۲ سنت یا ۰.۶۳ درصد افت به ۶۶.۱۵ دلار و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت یا ۰.۵۸ درصد کاهش به ۶۱.۹۲ دلار رسید. هر دو شاخص طی پنج برهه اخیر حدود ۴ درصد افت داشته‌اند.

آن فام، تحلیلگر ارشد مؤسسه LSEG، می‌گوید: «نگرانی اصلی بازار همچنان مازاد عرضه است و در عین حال چشم‌انداز تقاضا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال نامطمئن باقی مانده است. ازسرگیری احتمالی خط لوله نفت اقلیم کردستان نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند.»

از سوی دیگر دو تولید کننده عمده نفت خام در اقلیم کردستان یعنی دی ان او نروژ و جنل انرژی ثبت شده در لندن، از توافق احتمالی برای ازسرگیری صادرات نفت خام اقلیم کردستان استقبال کرده اند اما بازپرداخت دستمزد سالهای گذشته9 را به عنوان پیش شرط موافقت با صادرات مجدد نفت عنوان کرده اند.