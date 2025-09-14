به گزارش کردپرس، تیم وکلای لاهور طالبانی، پولاد طالبانی (برادر او) و دیگر همراهانشان در بیانیهای خطاب به دادستانی تحقیقات امنیت سلیمانیه، نگرانی خود را از بیپاسخ ماندن درخواستهای مکررشان ابراز کردهاند. آنان بار دیگر خواستار مشاهده پرونده لاهور طالبانی و همراهانش و اطلاع از جزئیات آن شدهاند؛ اما تاکنون دادستانی تحقیقات هیچ پاسخی به درخواستشان نداده است.
به نوشته سایت خبری شارپرس، تیم وکلای لاهور طالبانی، برادر و همراهان وی در نامهای خطاب به دادستانی تحقیقات امنیت سلیمانیه نوشتند:
«معقول نیست بعد از ۲۰ روز از بازداشت موکلان ما، هنوز ندانیم اظهارات آنان چه بوده، چه کسی شاکی است و جزئیات پرونده چیست.»
در این بیانیه تأکید شده است که هنوز هیچ شاکیای مشخص نیست و معلوم نشده چه کسی شکایت کرده است.
آخرین درخواست تیم وکلای لاهور طالبانی که با امضای ۱۱ وکیل همراه بوده، در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به دادستانی تحقیقات امنیت سلیمانیه ارسال شده و نسخهای از آن نیز برای دفتر حقوق بشر، رئیس دادگاه استیناف سلیمانیه، رئیس شورای قضایی و دادستان کل در اربیل و سلیمانیه فرستاده شده است.
وکلای لاهور طالبانی یادآوری کردهاند طبق قانون، متهم این حق را دارد که ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت از جزئیات پروندهاش مطلع شود، و وکیل (چه فردی چه تیمی) نیز حق دارد بداند متهم به استناد کدام ماده قانونی بازداشت شده و چه کسی شاکی است.
این تیم حقوقی تأکید کردهاند که تاکنون هیچگونه اطلاعاتی درباره پرونده به آنان ارائه نشده، درحالیکه یک شبکه حزبی رسانهای آزادانه اطلاعات پرونده را در اختیار دارد و آن را منتشر میکند؛ اقدامی که به روند تحقیقات آسیب میزند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بر اساس ماده ۱۷ قانون سال ۱۹۹۹، وکلا حق دارند با موکلان خود ملاقات کنند و جزئیات پرونده را مشاهده کنند؛ جزئیاتی که باید به آنان ابلاغ شود، نه اینکه رسانههای حزبی آن را پخش کنند و افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دهند.
دادستانی تحقیقات امنیت سلیمانیه نه به درخواست تیم وکلای لاهور طالبانی پاسخی داده و نه اجازه داده که موکلانشان یا جزئیات پرونده را مشاهده کنند.
