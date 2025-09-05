به گزارش کردپرس، دستگاه امنیتی اقلیم کردستان اعلام کرد یک شهروند آمریکایی به نام «برایان ویلسون» را بازداشت کرده که متهم است بهصورت مستقل و بدون اطلاع کشور متبوع خود، به آموزش و سازماندهی یک گروه مسلح غیرقانونی با نام «نیروی عقرب» پرداخته است.
سرهنگ سلام عبدالخالق، سخنگوی دستگاه امنیتی، در گفتوگو با کانال «گَلی کردستان» توضیح داد که ویلسون در شب حادثه لالەزار (۲۲ آگوست ۲۰۲۵) در سلیمانیه دستگیر شده است. به گفته او، فرد بازداشتشده اکنون تحت بازجویی قرار دارد و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.
کردپرس پیشتر به عنوان نخستین رسانه با انتشار گزارشی به حضور احتمالی یک آمریکایی در میان بازداشتشدگان لالەزار اشاره کرده بود. این رسانه در گزارشی به تاریخ اخیر نوشته بود فردی با نام «برایان ویلسون» در جریان درگیریهای خونین لالەزار حضور داشته و احتمال بازداشت او بسیار بالاست.
ویلسون پیشتر بهعنوان مربی آموزش نظامی در جنگ با داعش با یگانهای مدافع خلق (YPG) همکاری کرده و همچنین نام او با آموزش نیروهای موسوم به «عقرب» مرتبط بوده است. همین سابقه باعث شده خبر بازداشت او بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و امنیتی داشته باشد.
