هشدار آمریکا درباره بازداشت شهروندش در درگیری لالەزار

به گزارش کردپرس، وزارت خارجه آمریکا در واکنش به بازداشت یکی از شهروندان آمریکایی در جریان درگیری لالەزار هشدار داد و اعلام کرد: «هیچ موضوعی مهم‌تر از حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان آمریکایی نیست.» این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد که ایالات متحده به تعهد خود در حمایت از شهروندان آمریکایی که سفر می‌کنند یا در خارج از کشور اقامت دارند، پایبند است. به دلیل ملاحظات امنیتی و دلایل دیگر، اطلاعات بیشتری منتشر نخواهد شد.

در بیانیه وزارت خارجه همچنین آمده است که بر اساس فرمان اجرایی اخیر، افرادی که به عنوان حامی بازداشت‌های غیرقانونی معرفی شوند، با مجازات‌های سخت مواجه خواهند شد؛ از جمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت صدور ویزا، قطع کمک‌های خارجی و محرومیت از سفر برای دارندگان گذرنامه آمریکایی.

همزمان، مارکو روبیو اعلام کرد که در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ فرمان اجرایی جدیدی صادر کرده که چارچوبی بی‌سابقه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه کسانی که به‌طور غیرقانونی شهروندان آمریکایی را در خارج از کشور بازداشت می‌کنند، فراهم می‌سازد.

