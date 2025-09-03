۱۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹

لاهور طالبانی: اعترافات بازداشت‌شدگان لالەزار به این شکل کە منتشر شده صحت ندارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- لاهور طالبانی، رئیس جبهۀ خلق، اعلام کرد که اعترافات بازداشت‌شدگان پرونده لالزار به شیوه‌ای که منتشر شده، صحیح نیست. وکلای پرونده تاکید کردند که هیچ فشار یا برخورد خصمانه‌ای علیه او صورت نگرفته است.

به گزارش کردپرس روز دوشنبه، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، چهار وکیل پرونده لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق در اداره امنیت شهر سلیمانیه، با او دیدار کردند.

بورهان رشید، یکی از وکلا، اعلام کرد: «دیروز با لاهور طالبانی در اداره امنیت سلیمانیه دیدار کردیم و حدود ۴۰ دقیقه گفتگو داشتیم.»

او افزود: «هیچ برخورد یا فشار خصمانه‌ای علیه لاهور طالبانی صورت نگرفته است.» درباره وضعیت روانی وی، پاسخ روشنی ارائه نشد و تنها گفته شد: «وضعیت فردی که این همه نیروی نظامی به منزلش یورش ببرند چگونه می تواند باشد؟»

وکلا گفتند: «لاهور طالبانی درباره پرونده خود اعلام کرده است که این پرونده سیاسی است و نه حقوقی، و معتقد است که دخالت خارجی در روند بازداشت‌ها نقش داشته است.»

بورهان رشید اشاره کرد: «لاهور طالبانی همه اعترافات بازداشت‌ شدگان لالزار را دیده است، اما آنها را تکذیب کرده و گفته است به این شکلی که منتشر شده صحت ندارد.»

طبق گفته وکلا، تا کنون لاهور طالبانی هیچ یک از اعضای خانوادۀ خود را ملاقات نکرده است.

