به گزارش کردپرس روز دوشنبه، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، چهار وکیل پرونده لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق در اداره امنیت شهر سلیمانیه، با او دیدار کردند.

بورهان رشید، یکی از وکلا، اعلام کرد: «دیروز با لاهور طالبانی در اداره امنیت سلیمانیه دیدار کردیم و حدود ۴۰ دقیقه گفتگو داشتیم.»

او افزود: «هیچ برخورد یا فشار خصمانه‌ای علیه لاهور طالبانی صورت نگرفته است.» درباره وضعیت روانی وی، پاسخ روشنی ارائه نشد و تنها گفته شد: «وضعیت فردی که این همه نیروی نظامی به منزلش یورش ببرند چگونه می تواند باشد؟»

وکلا گفتند: «لاهور طالبانی درباره پرونده خود اعلام کرده است که این پرونده سیاسی است و نه حقوقی، و معتقد است که دخالت خارجی در روند بازداشت‌ها نقش داشته است.»

بورهان رشید اشاره کرد: «لاهور طالبانی همه اعترافات بازداشت‌ شدگان لالزار را دیده است، اما آنها را تکذیب کرده و گفته است به این شکلی که منتشر شده صحت ندارد.»

طبق گفته وکلا، تا کنون لاهور طالبانی هیچ یک از اعضای خانوادۀ خود را ملاقات نکرده است.