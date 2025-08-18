۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱

شاخوان عبدالله: حقوق معوقه کارمندان پس از توافق نفتی پرداخت می‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد مسئله نفت و درآمدهای غیرنفتی حل‌وفصل شده و با صادرات نفت، حقوق کارمندان اقلیم کردستان به‌طور مستقیم پرداخت خواهد شد. او تأکید کرد: «هیچ حقوقی معوق نخواهد ماند و حقوق ماه‌های ژوئن (۶) و ژوئیه (۷) نیز واریز خواهد شد.»

به گزارش کردپرس شاخوان عبدالله در یک نشست خبری در شهر کرکوک گفت: «امید زیادی برای پرداخت حقوق وجود دارد. مشکل اصلی موضوع نفت بود که اکنون حل شده و این پرونده بسته شده است. مباحث فنی آن میان اقلیم و ترکیه در حال بررسی است، اما به‌طور کلی هیچ مانعی در پرونده نفت باقی نمانده است.»

او افزود: «با ازسرگیری صادرات نفت، حقوق به‌طور مستقیم پرداخت می‌شود. حقوق ماه‌های ژوئن و ژوئیه هم پرداخت خواهد شد و هیچ حقوقی معوق نمی‌ماند. مشکل در زمینه درآمدهای غیرنفتی بود که آن هم برطرف شده و در روزهای اخیر به راه‌حلی نهایی رسیده است.»

وی توضیح داد: «در حوزه درآمدهای غیرنفتی، دولت اقلیم تسهیلات زیادی فراهم کرده است؛ بر اساس قانون مدیریت مالی، نیمی از درآمدها باید صرف هزینه‌ها شود. به همین دلیل در هفته آینده مجموعه‌ای از گشایشها در زمینه حقوق و نفت انجام خواهد گرفت.»

شاخه‌وان عبدالله گفت: «مایه افتخار بزرگی است که توانستیم در این دوره قانونی، قانونی برای حل مسئله زمین و کشاورزی تصویب کنیم. در تاریخ ۱۵ ژوئیه امسال نیز موافقت شورای وزیران را به دست آوردیم تا کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شود و روند بازگرداندن زمین‌ها به مالکان اصلی آغاز گردد.»

کد خبر 2787726

