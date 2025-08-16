ادعای حزب دمکرات کردستان: بغداد به تعهداتش در قبال اقلیم پایبند نیست

به گزارش کردپرس علی حسین، مسئول دفتر تشکیلات استان‌های سلیمانیه، حلبچه و راپرین حزب دموکرات کردستان، در کنفرانسی خبری اظهار داشت: در اولین نشست مشترک دو هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، به تصمیم‌گیری برای آغاز فعالیت‌های رسمی و قانونی دوره ششم پارلمان کردستان در ماه سپتامبر آینده رسیدیم که گامی مثبت است.

وی تأکید کرد که این توافق با اتحادیۀ میهنی برای تشکیل دولت، گام موثری به جلو محسوب می‌شود. علی حسین افزود که تلاش‌های دو طرف بر این است که پیش از برگزاری انتخابات پارلمان عراق، کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تشکیل شود.

درباره توافقات میان اربیل و بغداد، علی حسین اعلام کرد که بغداد همچنان به اقلیم کردستان فشار می‌آورد و به تعهدات توافق‌شده پایبند نیست و همچنین پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را به تأخیر انداخته است.

وی گفت: دولت اقلیم کردستان تمامی تعهدات خود در قبال توافقات را اجرا کرده و هر گام مثبتی برای حل مشکل حقوق‌ها برداشته، اما این دولت عراق است که به تعهدات خود پایبند نیست.

در عین حال، بر ضرورت یک توافق جدید میان بغداد و اربیل برای حل مشکل حقوق کارمندان اقلیم کردستان تأکید کرد.

درباره تشکیل دولت آینده عراق و موضع حزب دموکرات کردستان، مسئول دفتر تشکیلات استان‌های سلیمانیه، حلبچه و راپرین حزب دمکرات اظهار داشت: حزب دموکرات کردستان با آن گروه‌هایی که به قانون اساسی پایبند باشند، برای تشکیل دولت همکاری می‌کند.

علی حسین درباره حزب دموکرات کردستان گفت: حزب همچنان جای اعتماد مردم منطقه است، حزب دموکرات کردستان همیشه قوی‌تر خواهد شد و همچنین ضامن اصلی خواسته‌های مردم کردستان است.