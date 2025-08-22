هدف بغداد، نادیده گرفتن دستاوردهای اقلیم کردستان است

به گزارش کردپرس، آیدین معروف، وزیر امور اقلیتهای دولت اقلیم کردستان، تأکید کرد که تظاهرات سلیمانیه باید علیه عدم پرداخت حقوق از سوی بغداد باشد.

او گفت: دولت اقلیم کردستان همواره به توافقات پایبند بوده، اما دولت فدرال عراق به تعهدات خود عمل نکرده و میان شهروندان عراقی تبعیض قائل می‌شود و در برابر مردم اقلیم کردستان رفتار عادلانه‌ای ندارد.

آیدین معروف در گفت‌وگو با شبکه «کوردستان ۲۴» تصریح کرد: حقوق، موضوعی قانونی و اساسی است، اما بغداد با مانور و تأخیر در پرداخت آن تلاش می‌کند دستاوردها و امتیازات اقلیم را نادیده بگیرد و نگاه‌ها را تنها معطوف به مسأله حقوق کند.

وی یادآور شد: اقلیم کردستان همواره به توافقات پایبند بوده، اما دولت فدرال عراق با بهانه‌های مختلف از اجرای تعهدات خود سر باز زده و در نتیجه، میان شهروندان عراقی تبعیض ایجاد کرده است.