توافق تازه اربیل و بغداد برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم در جریان است

بە گزارش کردپرس، اخلاص دلیمی، نایبرئیس کمیسیون دارایی پارلمان عراق، اعلام کرد حقوق ماه ششم کارمندان اقلیم کردستان هفته آینده از سوی بغداد پرداخت خواهد شد.
دلیمی تأکید کرد که توافق و نزدیکی بیشتری میان اربیل و بغداد برای حل نهایی مسئله حقوق شکل گرفته است.
در همین حال، احمد عیساوی، از رهبران جریان حکمت ملی، تصریح کرد: «در نشستهای چارچوب هماهنگی همواره بر این موضوع تأکید کردهایم که مشکلات میان اربیل و بغداد نباید بهانهای برای قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان شود».
رسانههای نزدیک به اتحادیه میهنی نیز به نقل از اعضای هیئت مذاکرهکننده اقلیم خبر دادند که اربیل و بغداد بر سر نحوه اختصاص درآمدهای غیرنفتی در ماههای آینده به توافق رسیدهاند و طی دو روز آینده درآمدها به حساب دولت فدرال واریز خواهد شد.
همچنین قرار است هیئت وزیران عراق درباره تخصیص حقوق ماه ششم تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
این تحولات در حالی است که وزارت دارایی عراق نیز تأیید کرده درآمدهای غیرنفتی اقلیم برای پرداخت حقوق ماه ششم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
