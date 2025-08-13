عراق آمادگی خود را برای بازسازی خط لوله انتقال نفت کرکوک – بانیاس اعلام کرد

به گزارش کردپرس، وزیر انرژی سوریه، محمد البشیر و هیئت همراه او، در بغداد با حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، دیدار کرده و همکاری دوجانبه در بخش انرژی را بررسی کردند.

خبرگزاری رسمی سوریه – سانا، گزارش داد که در این دیدار البشیر شرایط بخش انرژی کشورش را مورد توجه قرار داد و گفت که سوریه به رغم تولید داخلی، هر ماه حدود سه میلیون بشکه نفت خام برای تامین نیاز شهروندان خود وارد می‌کند.

وزیر انرژی سوریه بر اهمیت اتصال خط لوله نفت سوریه به عراق تاکید کرد و گفت: خط لوله انتقال نفت کرکوک – بانیاس فرسوده شده و باید برای بازسازی، وضعیت آن ارزیابی شود.

وزیر نفت عراق نیز بر خواست کشورش برای فعال‌سازی خط لوله انتقال نفت کرکوک – بانیاس تاکید و پیشنهاد کرد برای ارزیابی فعال‌سازی آن با یک مرکز مختص مشاوره شود. وی افزود شاید خط لوله قدیمی را نوسازی کنند یا یک خط لوله جدید ایجاد کنند.

در این نشست غیاس دیاب، دستیار وزیر انرژی سوریه در امور نفت، اظهار داشت که ایستگاه‌های پمپاژ در مسیر خط لوله در حال نابودی هستند و به نوسازی کامل نیاز دارند.

او در ادامه گفت که نوسازی خط لوله قدیمی و ایجاد خط لوله جدید، زمینه را برای بهروری اقتصادی بیشتر، فراهم می‌کند.

دو طرف در خصوص مامور کردن یک تیم فنی و مشاوره‌ای برای ارزیابی شرایط فعلی و تشکیل یک هیئت اصلی برای مدیریت هماهنگی مستقیم در طرح‌های همکاری، توافق کردند.

همچنین بر اهمیت تحکیم همکاری دوجانبه در بخش انرژی در راستای منافع دو طرف و مشارکت در برقراری ثبات در منطقه تاکید کردند.