جزییات تولید نفت در چارچوب قراردادهای «جنل انرژی» ترکیه در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت «جنل انرژی» ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع تولید نفت در میادین نفتی اقلیم کردستان که این شرکت در آن سهام‌دار است، به شرح زیر بوده است:

میزان تولید روزانه نفت در منطقه قرارداد تاوکه به طور میانگین در نیمه نخست امسال به ۷۸ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، میانگین تولید روزانه ۸۲ هزار و ۸۱ بشکه بوده، اما در سه‌ماهه دوم با کاهش ۷ هزار و ۳۲۱ بشکه و معادل ۹ درصد، به ۷۴ هزار و ۷۶۰ بشکه در روز افت کرده است.

در نیمه نخست امسال، به طور میانگین هر بشکه نفت به قیمت ۳۳ دلار فروخته شده، در حالی که متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت در همین بازه ۷۲ دلار بوده است.

درآمد شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۳۵.۸ میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ برابر با ۳۷.۶ میلیون دلار بوده است.

این شرکت همچنین اعلام کرده که خروج آن از مجوزهای میادین «سارتا»، «قره‌داغ» و «تق‌تق» توسط دولت اقلیم تأیید شده و با کمترین پیامدهای پسین مسئولیتی همراه بوده است.

کاهش تولید به دلیل حمله پهپاد

بر اساس گزارش سایت تحلیلی خبری دراومیدیا؛ شرکت جنل انرژی همچنین گفته است پس از پایان نیمه نخست امسال، یک حمله پهپادی به چند میدان نفتی اقلیم کردستان، از جمله میدان تاوکه، باعث توقف موقت تولید به دلیل خسارات وارد شده شد. پس از ارزیابی خسارات، برنامه‌ای برای افزایش دوباره تولید تدوین خواهد شد.

جزئیات درآمد و پرداخت‌ها

به گفته این شرکت، هم درآمد و هم هزینه‌های دریافتی از سوی دولت اقلیم در نتیجه خروج از مجوزهای «سارتا»، «قره‌داغ» و «تق‌تق» کاهش یافته و خالص مبالغ دریافتی حدود ۵۰ میلیون دلار بوده است.

میادین نفتی تحت مشارکت جنل انرژی در اقلیم کردستان

دولت اقلیم کردستان قراردادهایی با شرکت «جنل انرژی» برای چهار میدان نفتی تاوکه، تق‌تق، سارتا و قره‌داغ دارد. سه میدان اول پیش از توقف صادرات نفت اقلیم (۲۵ مارس ۲۰۲۳) فعال بوده‌اند، اما پس از این تاریخ تولید متوقف شد و تنها میدان تاوکه همچنان فعال است.

۱. میدان تاوکه

شرکت‌های «دی‌ان‌او» نروژ و «جنل انرژی» ترکیه در این میدان سهام‌دار هستند؛ دی‌ان‌او مالک ۷۵ درصد و جنل انرژی مالک ۲۵ درصد سهام است. این میدان در استان دهوک قرار دارد.

۲. میدان تق‌تق

این میدان در ناحیه «تق‌تق» از شهرستان کویه قرار دارد و مساحت آن ۹۵۱ کیلومتر مربع است. سهام آن میان شرکت «اداکس پترولیوم» (۳۶ درصد)، «جنل انرژی» ترکیه (۴۴ درصد) و شرکت «کیپکو» دولت اقلیم (۲۰ درصد) تقسیم شده است. در حال حاضر، خروج جنل انرژی از این مجوز توسط دولت اقلیم تأیید شده است.

۳. میدان سارتا

این میدان در استان اربیل قرار دارد. جنل انرژی مالک ۳۰ درصد و کیپکو مالک ۲۰ درصد سهام آن است. خروج جنل انرژی از مجوز این میدان نیز تأیید شده است.

۴. میدان قره‌داغ

در استان سلیمانیه و شرق کوه «سگرمه» تا غرب رود سیروان و تا دربندخان واقع شده و مساحت آن ۸۴۶ کیلومتر مربع است. پیش‌تر ۸۰ درصد سهام آن در اختیار «اکسون موبیل» آمریکا و ۲۰ درصد در اختیار کیپکو بود. پس از خروج اکسون موبیل، ۴۰ درصد از سهام به جنل انرژی واگذار شد. این میدان هنوز به تولید نرسیده و خروج جنل انرژی از آن نیز تأیید شده است.

