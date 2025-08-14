٩ سد آذربایجان غربی قادر به تامین آب کشت پاییزه نخواهند بود

به گزارش کردپرس، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی طی اطلاعیه ای خطاب به کشاورزان استان اعلام کرد: با توجه به استمرار خشکسالی و تشدید بی سابقه آن در سال آبی جاری در سراسر کشور ذخایر منابع آبی سدهای مخزنی در حال بهره برداری استان با چالش جدی مواجه بوده به طوریکه حجم ذخیره مخازن سدهای در حال بهره برداری حدود ۳۷ درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشته است.

در ادامه آمده؛ در این راستا با امعان نظر به پیش بینی‌های صورت گرفته مبنی بر وجود تأخیر در آغاز بارشها در فصل پاییز و ادامه روند خشکسالی در سال آبی آتی و به منظور امکان مدیریت منابع آبی محدود در دسترس با اولویت تأمین مصارف آب شرب مراکز جمعیتی تحت پوشش، تأمین آب برای کشت پاییزه در پاییز ۱۴۰۴ در تعدادی از سدهای استان انجام نخواهد گرفت.

بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی این وضعیت شامل سدهای مخزنی شهید کاظمی بوکان، مهاباد، شهرچای، زولا، دریک ،ساروق، بارون، آغ چای و سیلوه خواهد بود. لذا از مردم و کشاورزان عزیز خواهشمند است ضمن همراهی با شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در مدیریت منابع آبی استان از بروز تنش و مشکلات آتی جلوگیری گردد.