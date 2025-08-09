تبدیل آب به سیب و ناتوانی در فروش/ وضعیت آب و برق در مرکز کشور به خط بحران رسید

به گزارش کردپرس، رییسجمهور شامگاه روز جمعه در دیدار با فعالان اقتصادی و اعضای شورای اداری استان آذربایجانغربی با اشاره به ضرورت نگاه نو به توسعه گفت: همانطور که در دوران جنگ با تغییر نگاه، فرصتسازی شد، امروز نیز باید جور دیگری به مسائل نگاه کنیم؛ مسیر گذشته پاسخگو نیست و باید تصمیمگیری را به میدان نزدیکتر کنیم.
پزشکیان با انتقاد از تمرکز تصمیمگیریها افزود:اکثر کشورهایی که امروز موفق هستند از بسیاری استانهای ما کوچکترند، اما با واگذاری اختیار توانستهاند پیشرفت کنند. هر استاندار میتواند رئیسجمهور استان خود باشد اگر اختیارات واقعی و ابزار عمل در اختیارش قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای آذربایجانغربی، گفت: این استان ظرفیتهایی فراتر از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس دارد؛ مرز، کشاورزی، تجارت و فرهنگ متنوع آن، منابع بیبدیلی هستند که اگر به درستی مدیریت شوند، توسعه پایدار محقق خواهد شد.
طرح انتقال پایتخت یک ضرورت زیستمحیطی و مدیریتی است
رییسجمهور با بیان اینکه وضعیت آب و برق در مرکز کشور به خط بحران رسیده، خواستار بازنگری در جانماییهای ملی شد و افزود: طرح انتقال پایتخت نه تنها موضوعی سیاسی، بلکه یک ضرورت زیستمحیطی و مدیریتی است؛ باید از تمرکز بیش از اندازه در تهران پرهیز کنیم.
وی با انتقاد از برخی سیاستهای ناکارآمد در حوزه تولید و بازار گفت: نمیشود آب را به سیب تبدیل کرد و بعد آن را نتوان فروخت؛ باید پاسخ داد که چه تولید میکنیم، برای چه زمانی، در چه بازار و با چه قیمتی! تولید بدون برنامه، هدررفت منابع است.
پزشکیان تأکید کرد: ما هنوز در بسیاری از شاخصهای توسعه اول نشدهایم، چون در اجرای سیاستها از متخصصان واقعی استفاده نکردهایم؛ توسعه زمانی محقق میشود که نخبگان، نوآوران و فناوران در رأس امور قرار گیرند، حتی اگر همنظر ما نباشند.
وی با اشاره به ضرورت تربیت سرمایهگذاران واقعی گفت: سرمایهگذار باید توان مالی و دانش داشته باشد، نه صرفاً به دنبال دریافت وام باشد. تکنولوژی، هوش مصنوعی و نوآوری باید محور توسعه باشند، نه صرفاً افزایش کار فیزیکی.
رییسجمهور با استقبال از استفاده از مشاوران خارجی در ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری، آن را عاملی برای افزایش دقت و جذب سرمایه عنوان کرد و گفت:«برنامهریزی علمی، استفاده از فناوری و مدیریت منابع انسانی سه ضلع توسعه پایدار هستند. نگاه جزیرهای به مشکلات، ما را عقب نگهداشته است.
آذربایجان غربی ٨ هزار کلاس درس کمبود دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کمبودهای زیرساختی آذربایجانغربی گفت: استان با کمبود ٨هزار کلاس درس، ۲هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی، و کمبود شدید در حوزههای راه و آب روبهرو است. اما این مشکلات، با مشارکت مردم، خیرین، و نگاه مسئولانه، قابل حل است.
پزشکیان با بیان اینکه محدودیتها اغلب در ذهن ماست اظهار کرد: با باور به توان داخلی و تکیه بر ظرفیتهای محلی میتوان مشکلات را حل کرد؛ استان آذربایجانغربی پتانسیل جهش دارد، به شرطی که همه با هم تصمیم بگیریم و توسعه را اولویت قرار دهیم.
رییسجمهور در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام بهداشت و درمان، اصلاح آموزش، توسعه زیرساختها، و نگاه آیندهنگرانه به سرمایهگذاری، گفت: یکی از راهحلهای مهم برای برونرفت از مشکلات، محلهمحوری است که بهزودی در سطح ملی اجرا خواهد شد. چشماندازی که رهبری ترسیم کردهاند، قابل دستیابی است، مشروط بر اینکه برنامهمحور و صادقانه حرکت کنیم. با هم میتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
نظر شما