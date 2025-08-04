کاهش ۹۰ درصدی آورد رودخانه مهاباد/تامین آب شرب اولویت اصلی است

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تامین آب مورد نیاز برای کشت پاییزه در دشت مهاباد منوط به حفظ کیفیت مطلوب آب شرب شهروندان خواهد بود.

رستگاری با اشاره به شرایط منابع آبی موجود در منطقه اظهار کرد: امسال به دلیل وضعیت خاص سدهای مهاباد و بوکان، روند مصرف آب به‌طور دقیق و مداوم رصد می‌شود تا از بروز بحران کم‌آبی یا هدررفت منابع جلوگیری شود.

او میزان ذخیره فعلی سد مهاباد را ۵۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور حدود ۹ میلیون مترمکعب از این ذخیره صرف مصارف مختلف و تبخیر شود.

رستگاری همچنین به کاهش چشمگیر آورد رودخانه مهاباد اشاره کرد و گفت: آورد این رودخانه نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است و در صورت افت بیش از حد کیفیت آب شرب، تأمین آب برای کشاورزی پاییزه تنها در صورت تایید وضعیت، و با حجم تقریبی ۲ میلیون مترمکعب انجام خواهد شد. در غیر این صورت، با کشاورزان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: تامین آب شرب همچنان در اولویت اصلی است و تاکنون در سال جاری در این زمینه مشکلی وجود نداشته است. وی از شهروندان خواست همچون کشاورزان در مصرف بهینه آب همراهی لازم را داشته باشند.

رستگاری همچنین از اختصاص اعتباری ویژه برای اصلاح دریچه‌های تحتانی سد مهاباد خبر داد و افزود: مبلغی از محل ماده ۱۷ به این طرح اختصاص یافته و پس از تخصیص نهایی، مراحل اجرایی آغاز و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

