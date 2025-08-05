۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

تراز آب دریاچه ارومیه به میزان غیرقابل اعلام رسید

سرویس آذربایجان غربی- معاون تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شوربختانه اکنون تراز آب به پایین‌ترین حد رسیده است و اگر از این نیز پایین‌تر رود، دیگر عددی اعلام نمی‌شود چرا که کمترین آمار ممکن همین عدد است و از نظر میدانی شرایط از این ارقام هم بدتر خواهد شد.

به گزارش کردپرس،صبح امروز، سه‌شنبه، نشست خبری شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونین سازمان با خبرنگاران این حوزه در سالن شهدای سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

در این نشست، احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین آمار در ۱۱ مردادماه، تراز دریاچه ۱۲۶۹.۷۴، وسعت آن ۵۸۱ کیلومتر و حجم آب آن نیم میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که در ۱۱ مردادماه سال ۱۴۰۳، وسعت دریاچه ۲ میلیارد مترمکعب بوده است.

او افزود: شوربختانه اکنون تراز آب به پایین‌ترین حد رسیده است و اگر از این نیز پایین‌تر رود، دیگر عددی اعلام نمی‌شود چرا که کمترین آمار ممکن همین عدد است، البته از نظر میدانی به‌واسطه افزایش دمای هوا و تبخیر شرایط از این ارقام هم بدتر خواهد شد، در نتیجه پیش‌بینی مدیرکل استان مبنی بر خشکی کامل تا پایان تابستان کاملاً درست است و چون در پاییز نیز بعید است دریاچه آورده‌ای داشته باشد، احتمال خشکی کامل بسیار بالاست.

لاهیجان‌زاده گفت: خشکسالی سال آبی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳، یکی از عوامل مهم دخیل در این شرایط است و شاهد هستیم که در کشور حتی در تأمین آب شرب  برخی شهرها نیز با مشکل روبه‌رو هستیم.

اوی درباره پیش‌بینی بدبینانه عدم احیای دریاچه نیز گفت: در مطالعات ستاد اجرایی در سال ۹۲ تا ۹۵ تمام پیش‌بینی‌ها ازجمله خشکی کامل دریاچه و اثرات آن ازجمله مهاجرت‌ها، بیماری‌ها، طوفان‌های گردوغبار، نابودی معیشت‌ها و... انجام شده است و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که توسط دانشگاه‌ها انجام شده است، تمام همّ و غم دولت این است که این اتفاق نیفتد چرا که اگر به این نقطه برسیم، آسیبی غیرقابل تصور به کشور وارد خواهد شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دیروز جلسه‌ای در دولت درباره تزریق اعتبار ویژه برای پروژه‌های دریاچه ارومیه داشتیم و تأمین این اعتبارات دائماً پیگیری می‌شود. برنامه‌ای نیز برای سال آبی جاری داریم که به‌هرنحو ممکن از رقم خوردن فاجعه خشکی ۱۰۰درصدی دریاچه جلوگیری شود.

