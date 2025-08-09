وضعیت ناگوار دریاچه ارومیه رییس جمهور را به بازدید از آن کشاند

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی گفت: تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارای اهمیت خاصی است.

او ادامه داد: آذربایجان‌غربی با داشتن مرز مشترک با چند کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و تجارت مرزی دارد.

در این جلسه مهم‌ترین مسائل و چالش‌های توسعه‌ای استان از جمله اشتغال، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های عمرانی، آب و کشاورزی، مرزی بودن منطقه و مسائل مرتبط با معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفته و رئیس‌جمهور با صدور دستورات لازم برای پیگیری مطالبات و مشکلات استان، بر اهتمام دولت چهاردهم در پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دیروز با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد.

رییس‌جمهور در این بازدید از نزدیک در جریان وضعیت کنونی تراز آب، روند اجرای پروژه‌های احیای دریاچه و اقدامات صورت‌گرفته توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت.

گفتنی است؛ پیشتر معاون تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: شوربختانه اکنون تراز آب به پایین‌ترین حد رسیده است و اگر از این نیز پایین‌تر رود، دیگر عددی اعلام نمی‌شود چرا که کمترین آمار ممکن همین عدد است و از نظر میدانی شرایط از این ارقام هم بدتر خواهد شد.