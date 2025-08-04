اتحادیه اروپا خواستار اجرای توافق شنگال شد

به گزارش کردپرس، هیئت اتحادیه اروپا در عراق خواستار عدالت برای قربانیان حمله داعش به شنگال و مناطق اطراف آن شد و تأکید کرد که جامعه ایزدیها بخش مهمی از ساختار عراق هستند.
به نوشته سایت خبری روداو، هیئت اتحادیه اروپا در عراق به مناسبت یازدهمین سالگرد حمله داعش به شنگال و اطراف آن، بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «یازده سال پیش، تروریستهای داعش مرتکب نسلکشی علیه ایزدیها شدند. هزاران نفر را به قتل رساندند و حدود هفت هزار زن و کودک را ربودند و تحت بدرفتاری، آزار جنسی و بردگی قرار دادند.»
در سوم اوت ۲۰۱۴، داعش به شنگال حمله کرد و نزدیک به پنج هزار ایزدی را قتلعام نمود. همچنین ۲۷۴۵ کودک بیسرپرست شدند و ۶۴۱۷ ایزدی ربوده شدند که از این تعداد، ۳۵۴۸ زن و ۲۸۶۹ مرد بودند.
در ادامه بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق همراه با احترام به تمام اقلیتهای دینی و قومی حمایت میکند که ایزدیها نیز بخش مهمی از آن هستند.»
همچنین تاکید شده است: «با وجود تلاشهای دولت عراق، ایزدیها همچنان با موانعی برای بازگشت به خانههای خود در شنگال مواجهاند. از نگرانیهای امنیتی گرفته تا کمبود خدمات عمومی.»
اتحادیه اروپا در این بیانیه از دولت عراق و دولت اقلیم کردستان خواسته است که توافق شنگال را اجرا کنند؛ توافقی که میتواند شرایط زندگی را در شنگال بهبود ببخشد و زمینه بازگشت آوارگان داخلی را فراهم کند.
توافق شنگال در سال ۲۰۲۰ میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان برای عادیسازی اوضاع این منطقه امضا شد، اما تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است.
در پایان بیانیه آمده است: «امروز یادآور مسئولیت جمعی ما برای بازخواست از عاملان جنایاتی است که داعش علیه همه قربانیان، بهویژه جامعه ایزدی مرتکب شد. اتحادیه اروپا از همه تلاشهای دولت عراق و نهادهای بینالمللی برای حمایت از عدالت و پیگیری این جنایات حمایت میکند.»
