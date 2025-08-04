لیلا زانا: قاتلان شنگال باید در برابر عدالت جهانی پاسخگو باشند

به گزارش کردپرس لیلا زانا روز یکشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۵، در صفحه اجتماعی خود در شبکه ایکس به مناسبت یازدهمین سالگرد نسلکشی کردهای ایزدی نوشت: «نسلکشی شنگال، زخمی عمیق بر قلب و تاریخ کردها است. بزرگترین مسئولیت آن بر دوش جامعه جهانی است.»
این سیاستمدار کرد افزود: «جنایتکارانی که در شنگال نسلکشی و جنایات ضدبشری مرتکب شدند، باید در برابر عدالت جهانی قرار گیرند.»
لیلا زانا اظهار داشت: «شنگال زخم قلب انسانیت است. ما نیز رنج و آلام خود را به نیرویی برای وحدت و قدرت تبدیل میکنیم تا با آزادی زندگی کنیم.»
در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۴، گروه داعش به شنگال حمله کرد و نزدیک به پنج هزار کرد ایزدی را به قتل رساند و دو هزار و ۷۴۵ کودک یتیم شدند. همچنین شش هزار و ۴۱۷ کرد ایزدی ربوده شدند که از این تعداد، سه هزار و ۵۴۸ نفر زن و دو هزار و ۸۶۹ نفر مرد بودند.
سایت اختصاصی تلویزیون روداو نوشت: بر اساس آمار دفتر نجات ربودهشدگان داعش که زیر نظر دفتر ویژه رئیس منطقه کردستان، نچیروان بارزانی، اداره میشود، «اکثریت کردهای ایزدی اکنون در آوارگی به سر میبرند و نتوانستهاند به سرزمینهای خود بازگردند.»
بر اساس این آمار، «تاکنون ۳۲۵ هزار و ۱۹۷ کرد ایزدی در کمپها یا مناطق مختلف اقلیم کردستان زندگی میکنند. همچنین تعداد آوارگان ایزدی که اکنون در کمپهای اقلیم کردستان هستند، ۱۳۵ هزار و ۸۶۰ نفر است.»
بر اساس آمار دفتر نجات ربودهشدگان داعش، «تا امروز سه هزار و ۵۹۰ نفر نجات یافتهاند؛ شامل یک هزار و ۲۱۱ زن، ۳۳۹ مرد، یک هزار و ۷۶ دخترک و ۹۶۴ پسرک.»
نظر شما