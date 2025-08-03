یازده سال پس از فاجعه شنگال؛ سرنوشت سه هزار ایزدی همچنان نامعلوم است

به گزارش کردپرس، روز یکشنبه سوم اوت ۲۰۲۵، یازده سال از حمله گروه داعش به شنگال و نسلکشی کردهای ایزدی میگذرد؛ فاجعهای که همچنان زخمهای عمیق آن تازهاند. با وجود گذشت بیش از یک دهه، هنوز نزدیک به سه هزار ایزدی مفقود هستند و بیش از ده هزار خانواده در وضعیت آوارگی بهسر میبرند. در حالی که اقدامات شبهنظامیان مانع بازسازی شهرها و بازگشت آوارگان شده، پروژههای شناسایی و نجات بازماندگان و گورهای جمعی نیز ادامه دارد.
بر اساس آمار رسمی که شبکه روداو از دفتر نجات ربودهشدگان ایزدی (وابسته به دفتر نچیروان بارزانی) دریافت کرده، فاجعهای انسانی با ابعادی کمسابقه در تاریخ به ثبت رسیده است:
-
از مجموع ۱۱,۴۱۷ قربانی ایزدی، ۶,۴۱۷ نفر ربوده شدند که از این میان، ۳,۵۴۸ نفر مرد و ۲,۸۶۹ نفر زن بودند.
-
تاکنون ۳,۵۹۰ نفر از چنگ داعش نجات یافتهاند که شامل: ۱,۲۱۱ زن، ۳۳۹ مرد، ۱,۰۷۶ دختر بچه و ۹۶۴ پسر بچه میشوند.
-
۲,۸۲۷ نفر هنوز مفقود هستند؛ ۱,۴۶۶ مرد و ۱,۳۶۱ زن که خانوادههایشان ۱۱ سال است در انتظار بازگشتشان بهسر میبرند.
-
تاکنون ۹۳ گور دستهجمعی و ۱۰ گور انفرادی کشف شده و پیکر ۲۷۴ شهید شناسایی شده است.
-
علاوه بر انسانها، ۶۸ زیارتگاه و مکان مقدس ایزدیان نیز تخریب شدهاند.
-
در اثر این جنایت، ۳۲۵ هزار ایزدی همچنان در اقلیم کردستان در وضعیت آوارگی زندگی میکنند و امکان بازگشت به زادگاه خود را ندارند.
به رسمیت شناختن نسلکشی ایزدیها در سطح جهانی
تاکنون دهها کشور، پارلمان و نهاد بینالمللی، جنایات داعش علیه ایزدیها را رسماً به عنوان «نسلکشی» شناسایی کردهاند، از جمله:
-
سازمان ملل (۲۰۱۵)
-
شورای اروپا (۲۰۱۶)
-
پارلمان اتحادیه اروپا (۲۰۱6)
-
کنگره آمریکا (۲۰۱۶)
-
پارلمان بریتانیا (۲۰۲۳)
-
مجلس سنای فرانسه، پارلمان اسکاتلند، کانادا، بلژیک، هلند، آلمان و سوئیس
-
پارلمان عراق (۲۰۲۱) نیز با تصویب قانونی، جنایات داعش را نسلکشی و جنایت علیه بشریت اعلام کرد.
نظر شما