به گزارش کردپرس، «ریاست مشترک ک.ج.ک» به مناسبت یازدهمین سالگرد نسلکشی ایزدیان در سوم اوت ۲۰۱۴ پیامی منتشر کرد و گفت: «داعش در سال ۲۰۱۴ قصد داشت ایزدیان را از میان بردارد اما حضور نیروهای گریلا مانع تحقق این هدف شد.»
به نوشته سایت خبری شارپرس، در این پیام آمده است: «تاریخ شنگال فقط تاریخ یک فاجعه نیست، بلکه تاریخ مقاومت نیز هست. ایزدیان با پیشگامی جوانان و زنان، مسیر آزادی، آشتی و جامعهای دموکراتیک را آغاز کردند.»
ک.ج.ک تأکید کرده است که: «هرچند ۱۱ سال از آن فاجعه میگذرد، زخمهای روانی، اجتماعی و سیاسی ایزدیان هنوز باز است. هزاران نفر کشته شدند، زنان ربوده و فروخته شدند، خانوادهها از هم پاشیدند و بسیاری به کوهها گریختند و جان خود را از دست دادند.»
ریاست مشترک ک.ج.ک خاطرنشان کرد: «بیش از هزاران زن ایزدی هنوز مفقودند، بسیاری از قربانیان هنوز در گورهای دستهجمعی مدفون ماندهاند. این فاجعه، لکه ننگی در تاریخ بشر است و ما داعش و تمام نیروهای پشتیبان آن را بهخاطر این جنایت شرمآور محکوم میکنیم.»
همچنین آمده است: «نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان و ارتش عراق که مسئول امنیت شنگال بودند، منطقه را ترک کردند و این زمینه را برای فاجعه انسانی فراهم ساختند. با وجود این، بازخواستی صورت نگرفته است. اما تاریخ این خیانت را ثبت کرده است.»
ک.ج.ک هشدار داد: «مردم شنگال با اتکا به مقاومت خود و نیروهای پ ک ک توانستند در برابر نابودی ایستادگی کنند. اما امروز که همچنان اداره و امنیت خود را در دست ندارند، تهدیدها پابرجاست. خواسته آنان داشتن حق اداره و دفاع از خود است، که خواستهای مشروع، انسانی و بدیهی است.»
در پایان پیام آمده است: «مخالفت با خواستههای مردم شنگال نه مبنای قانونی دارد، نه انسانی و نه اخلاقی. بر همین اساس، راهحل درست برای عراق این است که مسئله شنگال را بر اساس حق خودمدیریتی و خودحفاظتی مردم آن، بهطور اساسی حل کند.»
