به گزارش کرد پرس، تصفیه‌خانه فاضلاب شهری کامیاران با ظرفیت تصفیه روزانه ۱۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب، نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای مصارف پایین‌دست و بالادست به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت ایفا می‌کند.

راه‌اندازی مجدد این تصفیه‌خانه در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای بهداشت و سلامت عمومی شهروندان، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از ورود مستقیم فاضلاب به آب‌های سطحی انجام شده و گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ منابع آبی منطقه به شمار می‌رود.

دستگاه قضایی استان کردستان با تأکید بر استمرار نظارت‌ها، اعلام کرده است که حفظ سلامت عمومی و مقابله با هرگونه تهدید زیست‌محیطی، از اولویت‌های جدی این مجموعه در راستای اجرای قانون و حمایت از حقوق مردم خواهد بود.