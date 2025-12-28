۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۵

با پیگیری دستگاه قضایی استان کردستان محقق شد؛

تصفیه‌خانه فاضلاب کامیاران پس از ۵ سال به مدار بهره‌برداری بازگشت

سرویس کردستان ـ در پی افزایش گلایه‌های مردمی از انتشار بوی نامطبوع و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از تعطیلی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری کامیاران، با ورود جدی دستگاه قضایی استان کردستان و پیگیری‌های مستمر دادستان این شهرستان، فعالیت این مجموعه حیاتی پس از پنج سال وقفه از سر گرفته شد.

به گزارش کرد پرس، تصفیه‌خانه فاضلاب شهری کامیاران با ظرفیت تصفیه روزانه ۱۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب، نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای مصارف پایین‌دست و بالادست به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت ایفا می‌کند.

راه‌اندازی مجدد این تصفیه‌خانه در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای بهداشت و سلامت عمومی شهروندان، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از ورود مستقیم فاضلاب به آب‌های سطحی انجام شده و گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ منابع آبی منطقه به شمار می‌رود.

دستگاه قضایی استان کردستان با تأکید بر استمرار نظارت‌ها، اعلام کرده است که حفظ سلامت عمومی و مقابله با هرگونه تهدید زیست‌محیطی، از اولویت‌های جدی این مجموعه در راستای اجرای قانون و حمایت از حقوق مردم خواهد بود.

