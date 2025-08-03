به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، به مناسبت سالگرد نسلکشی ایزدیها اعلام کرد: دولت فدرال عراق باید مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال ایزدیها ایفا کند و زمینه بازگشت آنان را فراهم سازد. همچنین باید توافقنامه شنگال بهطور کامل اجرا شود و تمامی نیروهای مسلح و شبهنظامیان از منطقه خارج شوند تا صلح و ثبات به آن بازگردد.
بارزانی روز یکشنبه ۲۰۲۵/۸/۳ طی بیانیهای به مناسبت سالگرد اشغال شنگال و نسلکشی ایزدیها به دست تروریستهای داعش، با احترام یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشت و گفت: این جنایت یکی از دردناکترین و فراموشنشدنیترین تراژدیهای تاریخ کردستان و بشریت است.
وی با اشاره به نقش نیروهای پیشمرگه در آزادسازی شنگال، افزود: «باید به یاد داشته باشیم که به رهبری مسعود بارزانی، نیروهای پیشمرگه شنگال و مناطق اطراف آن را آزاد کردند. همچنین از مردم اقلیم کردستان بهویژه استان دهوک و منطقه بادینان به خاطر استقبال از آوارگان ایزدی و کمک به آنها قدردانی میکنیم.»
بر اساس این بیانیه، دولت اقلیم کردستان همچنان به تلاش برای آزادی تمامی گروگانهای باقیمانده، تعیین سرنوشت مفقودان و حمایتهای مادی از نجاتیافتگان و خانوادههای ایزدی که به دلیل ناامنی در شنگال هنوز در اردوگاهها بهسر میبرند، ادامه خواهد داد.
بارزانی تأکید کرد: «بار دیگر بر این خواسته پافشاری میکنیم که دولت فدرال مسئولیت خود را برعهده بگیرد، به آوارگان کمک کند و شرایط لازم را برای بازگشت عزتمندانه آنان به مناطق خود فراهم سازد.»
وی افزود: «با اجرای کامل توافقنامه شنگال و خروج همه گروههای مسلح از منطقه، صلح و امنیت به شنگال باز خواهد گشت. متأسفانه به دلیل اجرا نشدن این توافق و وضعیت نابسامان پس از آزادی منطقه، شنگال هنوز بازسازی نشده و خدمات اساسی به مردم آن ارائه نشده است.»
نظر شما