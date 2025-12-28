به گزارش خبرگزاری کردپرس، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: شاخص‌های نظارتی و عملیاتی در این حوزه با روند صعودی همراه بوده به‌گونه‌ای که میزان کالای جابه‌جا شده در نقاط مختلف استان نسبت به مدت مشابه سال قبل (با یک میلیون و ۸۵۱ هزار تُن)، اکنون به ۲ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۷ تن رسیده است.

وی با اشاره به افزایش صدور بارنامه‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی کنترل و نظارت بر حمل و نقل جاده‌ای، افزود: در بازه زمانی ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۱۳۰ هزار و ۹۲۸ فقره بارنامه صادر شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: این آمار در هم‌سنجی با سال گذشته بیانگر رشد ۱۹.۵۱ درصدی در صدور اسناد حمل است.

دشتی‌پور درباره تنوع محموله‌های جابه‌جا شده توضیح داد: عمده‌ترین کالاهای حمل شده توسط ناوگان استان شامل کلینکر، سیمان، گندم، گوگرد، محصولات پتروشیمی، گازوئیل و سایر کالاهای اساسی بوده که از مبادی استان ایلام به مقاصد مختلف در سراسر کشور ارسال شده‌ است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ناوگان باری استان گفت: در حال حاضر ۶۷ شرکت حمل و نقل کالا در سطح استان فعالیت مستمر دارند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: همچنین افزون بر پنج هزار و ۷۸۵ راننده حرفه‌ای در بخش حمل و نقل کالای استان مشغول به کار بوده و وظیفه خطیر جابه‌جایی نیازهای عمومی و صنعتی را بر عهده دارند.

دشتی پور با تأکید بر اهمیت صنعت حمل و نقل در اقتصاد استان و کشور، گفت: جابه‌جایی به موقع و ایمن کالاها، علاوه بر رونق تولید داخلی و تسهیل صادرات، زنجیره اتصال میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را مستحکم می‌کند.