جابه‌جایی بیش از ۲ میلیون تُن کالا در ایلام

سرویس ایلام - سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، دو میلیون و ۱۰۸ هزار تُن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا شده که نشان‌گر رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: شاخص‌های نظارتی و عملیاتی در این حوزه با روند صعودی همراه بوده به‌گونه‌ای که میزان کالای جابه‌جا شده در نقاط مختلف استان نسبت به مدت مشابه سال قبل (با یک میلیون و ۸۵۱ هزار تُن)، اکنون به ۲ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۷ تن رسیده است.

وی با اشاره به افزایش صدور بارنامه‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی کنترل و نظارت بر حمل و نقل جاده‌ای، افزود: در بازه زمانی ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۱۳۰ هزار و ۹۲۸ فقره بارنامه صادر شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: این آمار در هم‌سنجی با سال گذشته بیانگر رشد ۱۹.۵۱ درصدی در صدور اسناد حمل است.

دشتی‌پور درباره تنوع محموله‌های جابه‌جا شده توضیح داد: عمده‌ترین کالاهای حمل شده توسط ناوگان استان شامل کلینکر، سیمان، گندم، گوگرد، محصولات پتروشیمی، گازوئیل و سایر کالاهای اساسی بوده که از مبادی استان ایلام به مقاصد مختلف در سراسر کشور ارسال شده‌ است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ناوگان باری استان گفت: در حال حاضر ۶۷ شرکت حمل و نقل کالا در سطح استان فعالیت مستمر دارند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: همچنین افزون بر پنج هزار و ۷۸۵ راننده حرفه‌ای در بخش حمل و نقل کالای استان مشغول به کار بوده و وظیفه خطیر جابه‌جایی نیازهای عمومی و صنعتی را بر عهده دارند.

دشتی پور با تأکید بر اهمیت صنعت حمل و نقل در اقتصاد استان و کشور، گفت: جابه‌جایی به موقع و ایمن کالاها، علاوه بر رونق تولید داخلی و تسهیل صادرات، زنجیره اتصال میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را مستحکم می‌کند.

