به گزارش کردپرس، خِیری بوزانی، مسئول پرونده نجات یافتگان ایزدی در دفتر ویژه ریاست اقلیم کردستان، اعلام کرد که با گذشت ۱۱ سال از حمله گروه داعش به شنگال، همچنان بیش از ۲۵۰۰ ایزدی در وضعیت نامعلوم به سر می‌برند. او افزود: وضعیت انسانی ایزدی‌ها نسبت به سال ۲۰۱۴ که داعش به آن‌ها حمله کرد، تغییر محسوسی نداشته است.

خِیری بوزانی، در گفت‌وگو با پیام‌نگار شبکه روداو در اربیل گفت: «هر سال یاد نسل‌کشی ایزدی‌ها را گرامی می‌داریم و می‌گوییم که این نسل‌کشی همچنان ادامه دارد، چون هنوز هم بیش از دو هزار و پانصد ایزدی مفقود هستند.»

او با اشاره به شرایط دشوار بازماندگان، افزود: «اکثر آوارگان ایزدی همچنان در کمپ‌ها زندگی می‌کنند. شهر شنگال بازسازی نشده و خدماتی به این منطقه ارائه نشده است. بنابراین ما این وضعیت را ادامه نسل‌کشی می‌دانیم و باور داریم که نسبت به سال ۲۰۱۴ تفاوتی نکرده است.»

بوزانی تأکید کرد که اکثر قربانیان اولیه داعش، زن و کودک بودند و این روند در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ منجر به نجات تعداد زیادی از ایزدی‌ها شد. اما از آن پس، تلاش‌ها کندتر شده و بسیاری از ایزدی‌هایی که در کمپ «الهول» در خاک سوریه در میان خانواده‌های اعضای پیشین داعش هستند، هنوز آزاد نشده‌اند.

او افزود: متأسفانه نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) همکاری لازم را برای شناسایی و آزادسازی ایزدی‌های حاضر در این کمپ‌ها نشان نداده‌اند.

کمپ الهول در استان حسکه سوریه تحت کنترل نیروهای قسد قرار دارد. بسیاری از ساکنان این کمپ، خانواده‌های اعضای سابق داعش هستند اما در میان آن‌ها شماری از زنان و کودکان ایزدی نیز حضور دارند که در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند.

خِیری بوزانی خواستار آن شد که دولت عراق مسئولیت بیشتری در قبال بازماندگان ایزدی برعهده بگیرد و برای نجات مفقودان تلاش بیشتری به خرج دهد. او گفت: «تا کنون دولت‌های عراق و اداره محلی موصل اقدام جدی برای بازگرداندن ایزدی‌ها انجام نداده‌اند.»

او انتقاد کرد که دولت عراق دو کمیته ویژه برای امور بازماندگان ایزدی تشکیل داده، اما این کمیته‌ها صرفاً روی کاغذ باقی مانده و هیچ اقدام ملموسی انجام نداده‌اند.

بوزانی همچنین اشاره کرد که اگر توافق میان اقلیم کردستان و دولت عراق در اکتبر ۲۰۲۰ برای عادی‌سازی وضعیت شنگال اجرا می‌شد، نیمی از مشکلات این منطقه حل می‌شد، اما دولت عراق نسبت به اجرای این توافق کم‌کاری کرده است.

در جریان حمله گسترده داعش در ۳ اوت ۲۰۱۴ به شنگال و اطراف آن، بیش از ۱۱٬۴۰۰ نفر از ایزدی‌ها ربوده یا کشته شدند و بخش عظیمی از جمعیت شنگال آواره‌ی اقلیم کردستان شدند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در پیامی که روز دوشنبه ۲۸ ژوئیه در مراسمی با همکاری سازمان ایزدیان جهان و همکاری آلمان برگزار شد، بر تعهد اقلیم به حمایت از ایزدی‌ها تأکید کرد.

بارزانی گفت: «کردستان باید تلاش‌های خود را برای به‌رسمیت شناختن جهانی نسل‌کشی ایزدی‌ها ادامه دهد. همچنین تا زمانی که حتی یک نفر از ربوده‌شدگان ایزدی باقی مانده باشد، تلاش‌ها برای نجات و تعیین سرنوشت آن‌ها باید ادامه یابد.»

او از دولت عراق خواست تا مسئولیت بیشتری نسبت به شهروندان ایزدی خود بپذیرد و در حمایت از آن‌ها گام‌های عملی بردارد.

پیام رئیس اقلیم توسط دلشاد شهاب، مشاور رسانه‌ای ریاست اقلیم، در این مراسم ارائه شد.