تردد در محورهای غرب کردستان فقط با زنجیرچرخ امکان دارد/کولاک شدید و بارش برف تا یک متر

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در محورهای سقز–بانه، دیواندره–سقز، سقز–مریوان، سقز–بوکان و بانه–سردشت بارش برف سنگین گزارش شده و تردد در این مسیرها فقط با زنجیرچرخ و به صورت کند انجام می شود.

شهرام شکری افزود: به دلیل شرایط نامساعد جوی، از شب گذشته محدودیت و ممنوعیت تردد برای کامیون های کشنده در محورهای سقز–بانه، سقز–دیواندره و سقز–مریوان اعمال شده و اولویت راهداری، بازگشایی محورهای اصلی و گردنه ها است.

به گفته وی، راه های روستایی در محدوده بانه تا سقز «تقریباً مسدود» هستند و ارتفاع برف در گردنه ها و ارتفاعات استان در برخی نقاط از یک متر فراتر رفته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان اظهار کرد: ۳۶ اکیپ راهداری شامل ۲۷۰ نیرو، با حدود ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات و ۱۰۰ خودروی استیجاری در محورهای استان مستقر شده اند تا عملیات برف روبی و بازگشایی مسیرها به صورت اولویت بندی انجام شود.

شکری از تداوم فعالیت سامانه بارشی در غرب استان خبر داد و ادامه داد: بارش برف شدید همراه با وزش باد و کولاک، شهرستان های بانه، مریوان، مناطق اورامان، زرینه و سارال را بیش از سایر نقاط تحت تأثیر قرار داده و ارتفاع برف در برخی مناطق به نیم متر و در ارتفاعات تا یک متر رسیده است.

وی با اشاره به کاهش نسبی شدت سامانه بارشی، یادآور شد: اگرچه از شدت بارش کاسته شده، اما پیش بینی می شود برف به ویژه در ساعات پایانی امروز همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، بیان کرد: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ، سیستم گرمایشی سالم و اقلام اضطراری مانند آب و مواد غذایی الزامی است؛ با این حال توصیه اصلی ما پرهیز از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای استان است.